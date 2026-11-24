Fahnen gegen Gewalt
NÖ zeigt klare Haltung gegen Gewalt an Frauen
Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November setzen Mikl-Leitner und Teschl-Hofmeister schon heute ein sichtbares Zeichen. Vor dem Landhausschiff in St. Pölten hissen sie die Fahne. Die Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" läuft bis 10. Dezember.
"Gewalt gegen Frauen hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Wer Frauen bedroht, einschüchtert oder kontrolliert, überschreitet eine klare Grenze – ganz gleich, ob das persönlich oder über das Smartphone geschieht", stellt Mikl-Leitner klar.
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Harte Zahlen
Die Bilanz ist bitter: Bis Ende Oktober gibt es in Niederösterreich rund 2.300 Annäherungs- und Betretungsverbote. Bis 10. November werden vier Frauen Opfer von Femiziden. Dazu kommen neue Gewaltformen wie Cyberstalking, Hassnachrichten und Deepfakes. Allein 2025 gibt es 70 Anzeigen wegen Cyberstalking, 82 Prozent der Opfer sind Frauen.
"Digitale Gewalt ist keine virtuelle Gewalt, sondern hat ganz reale Folgen für die betroffenen Frauen", betont Teschl-Hofmeister. Deshalb müsse man genau hinschauen und die Prävention laufend weiterentwickeln.
Hilfe und Schutz
Das Land setzt auf Beratungsstellen, Gewaltschutzzentren und sechs Frauenhäuser. Dazu kommen Kampagnen wie "Check den Respekt". Am 26. November widmet sich die Tagung "Virtuelle Welten, reale Sorgen" an der Pädagogischen Hochschule dem Thema.
Mikl-Leitner appelliert: "Wir dürfen nicht wegschauen, wir dürfen Gewalt nicht verschweigen und wir dürfen Betroffene nicht alleine lassen." Hilfe gibt es unter www.stopp-gewalt.at.
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