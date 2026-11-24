In Röschitz treffen steinige Urgesteinsböden auf tiefgründigen Löss. Wie unterschiedlich Grüner Veltliner hier schmecken kann, zeigen die Weingüter Gschweicher und Gruber-Röschitz.

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Gschweichers Ried Kellerberg Reserve 2024 duftet nach reifem gelbem Apfel und Steinobst und zeigt sich am Gaumen cremig und mineralisch. Beim Ried Hundspoint 2025 von Gruber-Röschitz geben Kräuter, Birne und Quitte den Ton an. Am Gaumen ist er saftig und dicht, mit feiner Säure.

Weingut Gschweicher vom Urgestein geprägt

Viel Gegend, viele Winzer, viel Wein. Im westlichen Weinviertel liegt die Veltliner-Hochburg Röschitz. Während das benachbarte Waldviertel die kühle Luft schickt, sorgt die außergewöhnliche Mischung zweier Bodenarten für die hier typischen, vom Terroir geprägten Weine: zum einen die kargen Urgesteinsböden, die für Würze und markante Mineralität sorgen und zum anderen die tiefgründigen Lössböden, verantwortlich für Eleganz und Saftigkeit. Wer diesen Umstand perfekt für sich ausschöpft, sind Bernhard und Katrin Gschweicher.

Grüne Veltliner "Ried Kellerberg Reserve" 2024 / Preis: 16 Euro © Hersteller

An- und ausgebaut wird nach ihrer bewehrten Formel: "Lebendiger Boden x alte Rebstöcke + präzise Arbeit = außergewöhnlicher Wein". Dafür wurde das Weingut auch mit der Mitgliedschaft in der angesehenen Vereinigung der "Österreichischen Traditionsweingüter" belohnt. Der Grüne Veltliner "Ried Kellerberg Reserve" 2024 (Preis: 16 Euro) besticht mit Eleganz und Feinheit. Ausgebaut im Edelstahltank, verbringt er anschließend seine Reifezeit auf der Feinhefe im großen Holzfass. Der Ried Kellerberg duftet nach gelbem, reifem Apfel, Stachelbeere und Steinobst. Am Gaumen zeigt er sich geschmeidig mit cremiger Textur, milder Säure und strotzt nur so vor Mineralität. Kraft und Eleganz in Harmonie - so schmeckt Röschitz! www.gschweicher.at

Drei Geschwister in 3. Generation führen mit Verantwortung weiter, was ihnen übertragen wurde – von der Familie und der Natur © Hersteller

Bioweingut Gruber in Röschitz: Grüner Veltliner mit Heimvorteil

Nördliches Weinviertel - heiße Tage, kühle Nächte, karge Urgesteinsböden. Hier in Röschitz liegt das Weingut Gruber. Was mit gemischter Landwirtschaft begann, hat sich Schritt für Schritt zu einem Weingut entwickelt. Mit dem Einstieg der dritten Generation vor knapp 15 Jahren kam Bewegung in den Laden. Gleich ein Jahr später mit der Umstellung auf biologischen Anbau wurde der nächste Schritt gesetzt. Begrünte Rebzeilen, Bodenschutz und Förderung der Artenvielfalt wurden umgesetzt und ein neues Weingut gebaut: begrüntes Dach, der Keller zwecks natürlicher Kühlung acht Meter tief in die Erde versenkt und alles schön mit Lehm verputzt. Hingucker! Auch der Shop kann sich sehen lassen: von Verjus über Traubennektar und Öl bis hin zu Rosé, Eiswein & Co. Langweilig wird’s den Grubers anscheinend nicht.

Grünen Veltliner "Ried Hundspoint" 2025 / Preis ab Hof: 12,90 Euro © Hersteller

Aber wir sind ja im Weinviertel, und da gilt: ohne Grünen Veltliner läuft nichts. Der fühlt sich auf der Riede Hundspoint richtig wohl und das bereits seit sechzig Jahren. Die reinen Lössböden speichern Wasser und Wärme – sorgt für Spannung und Frische. Beim Grünen Veltliner "Ried Hundspoint" 2025 (Preis ab Hof: 12,90 Euro) geben zuerst die Kräuter den Ton an. Birne, Quitte und Honig sind auch dabei. Am Gaumen wird’s dann saftig mit einer feinen Säurespur und viel Dichte – und das bei nur 12,5 %.vol. www.gruber-roeschitz.bio