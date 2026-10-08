Das sind die 50 besten Bars der Welt

Die neue Weltrangliste der Bars ist da: Bar Leone in Hongkong verteidigt den ersten Platz. Dahinter landen eine Mailänder Adresse und eine Bar in Kolumbien. Die komplette Top 50 im Überblick.

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Ein perfekt gemixter Martini, ein Negroni zum Aperitivo und ein Abend, der länger dauert als geplant: Was eine herausragende Bar ausmacht, lässt sich selten auf den Inhalt eines Glases reduzieren. Welche Adressen derzeit besonders überzeugen, zeigt die neue Ausgabe von "The 50 Best Bars". Die Weltrangliste wurde am Mittwoch, dem 7. Oktober, bei einer Preisverleihung in Mailand bekannt gegeben.

An der Spitze bleibt ein Lokal, das italienische Barkultur nach Hongkong bringt: Bar Leone ist zum zweiten Mal in Folge die beste Bar der Welt. Platz zwei geht an Moebius Milano in Mailand, Rang drei an Alquímico in der kolumbianischen Küstenstadt Cartagena. Bar Us in Bangkok und Line in Athen vervollständigen die Top fünf.

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Die beste Bar der Welt setzt auf italienische Klassiker

Bar Leone eröffnete erst 2023. Hinter dem Lokal stehen der italienische Barkeeper Lorenzo Antinori und sein Partner Justin Shun Wah. Ihr Konzept erinnert an die unkomplizierten Nachbarschaftsbars Roms: An den Wänden hängen Fußball-Andenken, auf den Tischen stehen italienische Cocktailklassiker und großzügig belegte Sandwiches. Negroni, Martini und Old Fashioned spielen hier die Hauptrolle. Dazu kommt eine Gastfreundschaft, die ebenso zum Erlebnis gehört wie der Drink selbst. "Cocktail popolari" nennt das Team seine Philosophie – Cocktails für die Menschen. Mit diesem zugänglichen Ansatz hat sich die Bar innerhalb weniger Jahre an die Weltspitze gearbeitet.

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In diesen Städten sind die besten Bars

Wer seine nächste Städtereise auch nach guten Cocktailadressen plant, findet in der Liste reichlich Inspiration. Hongkong, Paris und New York sind mit jeweils vier Top-Bars vertreten. In London schaffen es die Connaught Bar auf Platz acht, Satan’s Whiskers auf Rang 29 und Waltz auf Platz 32 unter die besten 50.

Mexiko-Stadt wiederum ist als einzige Stadt gleich zweimal in den Top zehn vertreten: Handshake Speakeasy landet auf Platz sechs, Bar Mauro auf Rang zehn. Letztere erhält außerdem die Auszeichnung für den höchsten Neueinstieg in die Top 50. Der Preis für die beste Neueröffnung geht an Schmuck in New York, die sich auf Platz elf einreiht.

Die Rangliste basiert auf den Stimmen einer internationalen Akademie von Branchenexperten und zählt zu den einflussreichsten Auszeichnungen der Cocktailwelt.

© Getty Images

Die 50 besten Bars der Welt 2026

Die vollständige Weltrangliste im Überblick: