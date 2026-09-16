Diese Reiseziele sind perfekt für eine kurze Auszeit im November

Ein langes Wochenende reicht oft schon, um dem Alltag kurz zu entkommen. Ob herbstliche Städtereise, Wellness-Trip, Naturerlebnis oder ein paar Tage Sonne: Diese Reiseziele sind ideal für eine kleine Auszeit im November.

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Der November gilt nicht gerade als klassischer Reisemonat und genau das macht ihn für eine kurze Auszeit interessant. Während zu Hause langsam der Winterblues einsetzt, sind viele Reiseziele jetzt ruhiger und oft angenehmer zu erkunden. Ob gemütlicher Städtetrip, Wellness-Wochenende, Natur-Auszeit oder noch ein paar Tage Sonne: Für einen Kurzurlaub im November gibt es überraschend viele Möglichkeiten.

Prag: Herbstliche Romantik statt Hochsaison

A view of the Legion bridge and Vltava river on a warm October day © Getty Images

Wenn die Tage kürzer werden, passt Prag besonders gut. Die tschechische Hauptstadt lässt sich wunderbar zu Fuß erkunden, dazu kommen historische Cafés, kleine Buchhandlungen und gemütliche Restaurants. Im November ist die Stadt außerdem weniger vom sommerlichen Touristenandrang geprägt.

Kopenhagen: Hygge zum Mitnehmen

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November und Kopenhagen sind fast schon ein Match. Wenn es draußen früher dunkel wird, gehören Kerzen, Cafés und gemütliche Restaurants einfach zum Stadtbild. Dazu kommen Designläden, Museen und lange Spaziergänge durch die verschiedenen Viertel. Hier geht es weniger darum, möglichst viele Sehenswürdigkeiten abzuhaken, sondern um ein paar entspannte Tage mit gutem Essen und viel nordischem Lebensgefühl.

Budapest: Sightseeing und Thermalbad

Budapest, Hungary - Romantic sunrise scene at Buda district with bench, lamp post, autumn foliage, Szechenyi Chain Bridge and Parliament at background © Getty Images/iStockphoto

Für eine kurze Auszeit ist Budapest besonders praktisch: Tagsüber lässt sich die Stadt erkunden, danach geht es zum Aufwärmen ins Thermalbad. Gerade in der kühleren Jahreszeit ist diese Kombination aus Sightseeing und Wellness besonders reizvoll.

Edinburgh: Für alle, die Herbststimmung lieben

Part of Edinburgh Castle is visible (right) © Getty Images

Wer sich vom Novemberwetter nicht abschrecken lässt, könnte nach Edinburgh fliegen. Kopfsteinpflaster, historische Gebäude, Pubs und gemütliche Cafés sorgen hier gerade bei kühleren Temperaturen für die richtige Atmosphäre. Dazu kommen Burgen, Museen und die Möglichkeit, aus dem Stadttrip spontan einen Ausflug in die Natur zu machen.

Ljubljana: Klein, entspannt und überraschend charmant

Ljubljana © Getty Images/500px

Die slowenische Hauptstadt Ljubljana ist eine gute Alternative zu den großen europäischen Metropolen. Die Altstadt ist kompakt, man kann vieles zu Fuß erreichen und trotzdem steht mit dem Schloss, der Ljubljanica und zahlreichen Restaurants genug Programm für ein verlängertes Wochenende zur Verfügung.

Südtirol: Wellness statt Sightseeing

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Eine November-Auszeit muss nicht mit einem Flug beginnen. Auch Südtirol eignet sich hervorragend für ein paar Tage Pause. Zwischen Bergen, Wellnesshotels und regionaler Küche lässt sich der November wunderbar entschleunigt verbringen. Wer Glück mit dem Wetter hat, kann noch wandern, bei schlechtem Wetter wartet dafür der Spa-Bereich.

Valencia: Wenn Sie doch noch Sonne möchten

Valencia © Getty Images

Und natürlich darf auch ein Ziel für alle, die dem Herbst wirklich entkommen möchten, nicht fehlen. Valencia verbindet Stadt, mediterrane Küche und Meer und eignet sich damit auch für einen kurzen Novembertrip. Wer einen zusätzlichen Tag hat, kann einen Ausflug nach El Palmar und in den Naturpark L’Albufera machen.

Venedig: Die Stadt einmal ganz anders erleben

. © Getty Images/iStockphoto

Venedig im November hat einen völlig anderen Charakter als im Hochsommer. Die Temperaturen sind kühler und das Wetter kann wechselhaft sein, dafür lässt sich die Stadt mit etwas mehr Ruhe entdecken.

Für jeden November-Typ gibt es die passende Auszeit

Der Vorteil einer Reise im November: Sie müssen sich nicht auf eine bestimmte Art von Urlaub festlegen. Wer Sonne möchte, kann in Richtung Mittelmeer fliegen. Wer es gemütlich mag, setzt auf Hygge oder Wellness.