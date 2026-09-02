11 Tage Erholung notwendig: Die Flugrouten mit dem schlimmsten Jetlag

Wer eine lange Fernreise antritt, kämpft oft tagelang mit den Folgen des Jetlags. Eine neue Auswertung zeigt nun, auf welchen Flugstrecken der Körper besonders extrem gefordert wird und wie man sich am besten anpasst.

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Wer eine Fernreise plant, freut sich meist auf Sonne, Strand und Erholung – doch oft wartet am Zielort erst einmal der totale Erschöpfungs-Schock. Laut einer Daten-Analyse der Reiseplattform Booking.com droht Fluggästen auf bestimmten Strecken eine extrem lange Regenerationsphase. Absoluter Spitzenreiter im negativen Sinne ist die Verbindung von Singapur nach New York. Mit einer epischen Flugzeit von 18 Stunden und 25 Minuten sowie einer Zeitverschiebung von elf Stunden mutiert diese Route zum ultimativen Härtetest. Bis zu elf Tage Erholungszeit benötigt der menschliche Organismus hier, um wieder voll einsatzfähig zu sein.

Die Analyse zeigt ein klares Muster: Die zehn Strecken mit dem weltweit höchsten berechneten Jetlag-Schweregrad verlaufen alle auf Routen, die asiatische Metropolen direkt mit Nordamerika verbinden.

Warum die Flugrichtung alles verändert

Dass der Jetlag uns manchmal völlig aus der Bahn wirft und ein anderes Mal kaum spürbar ist, liegt an einem biologischen Phänomen. Unserer inneren Uhr fällt es wissenschaftlich erwiesen deutlich schwerer, sich vorzustellen, als sie nach hinten zu verschieben. Flüge in Richtung Osten (Zeit wird vorgestellt) belasten den Körper daher weitaus stärker als Reisen in Richtung Westen (Zeit wird zurückgedreht).

Das Berechnungsmodell von Booking.com verdeutlicht diese Asymmetrie:

Für jede Stunde Zeitverschiebung nach vorne (Osten) kalkulieren Experten mit einem vollen Tag notwendiger Erholungszeit.

Bei Flügen in Richtung Westen wird pro Stunde Verschiebung nach hinten nur mit einem halben Erholungstag gerechnet.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Flug von New York nach London (Richtung Osten) schlägt mit satten fünf Tagen Anpassungszeit zu Buche. Fliegt man dieselbe Strecke in der Gegenrichtung von London nach New York, ist die biologische Uhr bereits nach zweieinhalb Tagen wieder im Lot.

Die Flugstrecke Singapur–New York gilt als besonders belastend. © Getty Images

Top 10: Die Strecken, die den schlimmsten Jetlag verursachen

Singapur–New York (18 Stunden 25 Minuten): 11 Tage Erholungszeit Hongkong–Boston (15 Stunden 55 Minuten): 11 Tage Erholungszeit Hongkong–New York (15 Stunden 35 Minuten): 11 Tage Erholungszeit Hongkong–Toronto (15 Stunden): 11 Tage Erholungszeit Hongkong–Chicago (14 Stunden 45 Minuten): 10 Tage Erholungszeit Hongkong–Dallas (14 Stunden 45 Minuten): 10 Tage Erholungszeit Seoul–New York (14 Stunden 5 Minuten): 10 Tage Erholungszeit Seoul–Boston (13 Stunden 50 Minuten): 10 Tage Erholungszeit Seoul–Washington D.C. (13 Stunden 50 Minuten): 10 Tage Erholungszeit Seoul–Toronto (13 Stunden 20 Minuten): 10 Tage Erholungszeit

Rettung vor dem Schlaf-Chaos: Die besten Reise-Hacks

Damit der wohlverdiente Urlaub nicht komplett von Müdigkeit überschattet wird, raten Experten zu einer Reihe von gezielten Maßnahmen vor und während des Fluges:

Rhythmus im Vorfeld anpassen: Beginnen Sie bei Ostflügen bereits einige Tage vor der Abreise damit, früher schlafen zu gehen und früher aufzustehen. Bei Westflügen verschieben Sie Ihre Schlafenszeit nach hinten.

Beginnen Sie bei Ostflügen bereits einige Tage vor der Abreise damit, früher schlafen zu gehen und früher aufzustehen. Bei Westflügen verschieben Sie Ihre Schlafenszeit nach hinten. Sofortige Zeitumstellung im Jet: Stellen Sie Ihre Uhr direkt nach dem Einsteigen auf die Ortszeit des Zielorts um. Richten Sie Schlafphasen und Mahlzeiten konsequent danach aus.

Stellen Sie Ihre Uhr direkt nach dem Einsteigen auf die Ortszeit des Zielorts um. Richten Sie Schlafphasen und Mahlzeiten konsequent danach aus. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr: Die trockene Kabinenluft dehydriert den Körper, was Jetlag-Symptome verschlimmert. Trinken Sie reichlich Wasser und verzichten Sie weitgehend auf Alkohol und Kaffee.

Die trockene Kabinenluft dehydriert den Körper, was Jetlag-Symptome verschlimmert. Trinken Sie reichlich Wasser und verzichten Sie weitgehend auf Alkohol und Kaffee. Den neuen Rhythmus erzwingen: Passen Sie sich nach der Landung sofort der Ortszeit an. Bei einer morgendlichen Ankunft sollten Nickerchen extrem kurz gehalten werden, abends gilt es, bis zur normalen Schlafenszeit durchzuhalten.

Passen Sie sich nach der Landung sofort der Ortszeit an. Bei einer morgendlichen Ankunft sollten Nickerchen extrem kurz gehalten werden, abends gilt es, bis zur normalen Schlafenszeit durchzuhalten. Tageslicht aktiv nutzen: Gehen Sie nach der Ankunft sofort nach draußen. Das natürliche Sonnenlicht signalisiert dem Gehirn, dass Wachzeit ist, und stoppt die Ausschüttung von Schlafhormonen.

Gehen Sie nach der Ankunft sofort nach draußen. Das natürliche Sonnenlicht signalisiert dem Gehirn, dass Wachzeit ist, und stoppt die Ausschüttung von Schlafhormonen. Den ersten Tag schonen: Planen Sie für die ersten 24 Stunden keine anstrengenden Termine oder Aktivitäten ein und geben Sie dem Körper die nötige Ruhe.

Die perfekte Landungszeit als Geheimtipp

Neben diesen Verhaltensregeln spielt auch der Buchungszeitpunkt eine wesentliche Rolle. Wer die Ankunftszeit strategisch wählt, erleichtert dem Körper die Umstellung erheblich. Bei Flügen mit einer Verschiebung nach vorne empfiehlt die Analyse eine Landung im Zeitfenster zwischen 12:00 und 16:00 Uhr Ortszeit. Muss sich die innere Uhr hingegen nach hinten anpassen, liegt das optimale Landefenster zwischen 10:00 und 14:00 Uhr. Dadurch lässt sich die Belastung auf ein Minimum reduzieren.