Last Minute: Hier können Sie vor Schulstart noch günstig Urlaub machen

Noch einmal raus, bevor der Schulalltag wieder startet? Für einen spontanen Sommerabschluss müssen Sie gar nicht weit fliegen. Rund um Österreich gibt es einige Ziele, die sich auch kurzfristig noch für ein paar Tage Sonne, Meer und Dolce Vita eignen.

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Die letzte Ferienwoche ist angebrochen und wer jetzt spontan noch verreisen möchte, muss nicht gleich nach Ägypten oder auf eine Fernreise ausweichen. Gerade Ziele rund um die Adria und im südlichen Europa eignen sich perfekt für einen kurzfristigen Trip ab Wien.

1. Norditalien: Dolce Vita mit kurzer Anreise

Luftaufnahme des Strandes, Jesolo, Venedig, Italien © Getty Images/500px

Wer spontan weg möchte und dabei nicht unbedingt ins Flugzeug steigen will, sollte Norditalien ganz oben auf die Liste setzen. Orte an der oberen Adria wie Grado, Caorle, Lignano oder Jesolo lassen sich von Österreich aus bequem mit dem Auto erreichen. Der Vorteil Ende August und Anfang September: Das Meer ist noch sommerlich warm, während die ganz große Hochsaison langsam ausläuft. Dazu kommen italienisches Essen, Aperitivo und das berühmte Dolce-Vita-Gefühl.

2. Slowenische Küste: Kurztrip mit wenig Aufwand

Piran, Slovenian Istria © Getty Images

Piran, Izola und Portorož sind ideal, wenn Sie nur wenige Tage weg möchten. Die slowenische Küste ist überschaubar, gut erreichbar und lässt sich hervorragend mit einem kurzen Roadtrip verbinden. Ein großer Vorteil: Sie brauchen keine Woche Urlaub. Drei oder vier Nächte reichen, um am Meer zu entspannen, durch die Altstadt zu schlendern und gut zu essen. Auch hier kann die Anreise mit dem Auto helfen, die Kosten niedrig zu halten, besonders bei einer Reise mit Freund:innen oder der Familie.

3. Istrien: Meer, gutes Essen und viele Möglichkeiten

Photo captured with a drone at sunrise during summer. © Getty Images

Wer etwas mehr Sommerfeeling möchte, ist in Istrien richtig. Orte wie Rovinj, Poreč oder Pula bieten Strände und Buchten, aber auch Altstädte, Wein und hervorragende Küche. Gerade für einen spontanen Trip ist die Region praktisch, weil Sie nicht auf einen einzigen Urlaubsort festgelegt sind. Wer mit dem Auto unterwegs ist, kann flexibel zwischen Küste und Hinterland wechseln. Und beim Budget gibt es ebenfalls Spielraum: Von Camping über Apartments bis zu Hotels reicht das Angebot.

4. Mallorca: Spontan fliegen kann sich trotzdem lohnen

Lighthouse of Cap de Formentor, Mallorca, Balearic Islands, Spain around Sunset. © Getty Images

Auch Mallorca sollten Sie bei der Last-Minute-Suche nicht ignorieren. Die Insel hat von Wien aus viele Verbindungen und ein entsprechend großes Angebot an Hotels und Ferienunterkünften. Gerade deshalb kann sich ein direkter Vergleich lohnen: Manchmal ist ein kurzfristiger Flug inklusive Hotel günstiger als erwartet, insbesondere, wenn Sie beim Hotelstandard oder bei den Reisedaten flexibel sind. Und Mallorca eignet sich perfekt für alle, die nicht einfach nur am Pool liegen möchten: Buchten, Serra de Tramuntana, kleine Dörfer und Palma bieten jede Menge Abwechslung.

5. Albanien: Sarandë statt klassische Ferieninsel

Himare beach with umbrellas made of straw and sea blue view in Albania © Getty Images

Wer spontan noch Sonne, Meer und mediterranes Flair sucht, sollte Albanien auf dem Radar haben. Besonders rund um Sarandë und die Albanische Riviera warten türkisblaues Wasser, kleine Buchten und zahlreiche Strände und das bei einer großen Auswahl an Apartments und Hotels. Auch Ausflüge lassen sich kurzfristig organisieren: Die nahegelegenen Orte Ksamil, Himarë oder Dhërmi bieten sich für Tagestrips an. Für einen Last-Minute-Urlaub ist Albanien vor allem dann interessant, wenn Sie nicht auf ein bestimmtes Hotel festgelegt sind und mehrere Unterkünfte vergleichen. Statt klassischem All-inclusive-Resort stehen hier eher kleinere Hotels, Ferienwohnungen und Guesthouses zur Auswahl.

Für einen günstigen Last-Minute-Urlaub vor dem Schulstart müssen Sie nicht weit weg.