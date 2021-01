Modemacher mit Italo-Wurzeln sorgt für Aufregung in der Innenstadt.

Wenn man auf sich hält, lässt man bei Modemacher Gino Venturini in der Spiegelgasse 9 schneidern – der Kleidermacher ist überaus populär in der besseren Gesellschaft der City. Doch jetzt sorgt Gino Venturini nicht nur für schöne Kleider, sondern auch für große Augen bei seinen Kunden.

Facebook-Posting: "WIr haben ab Montag offen"

Via Facebook postete Venturini am Sonntagabend: „Wir haben ab Montag, 11. Jänner 2021 wieder für Sie geöffnet! Als Mitglied im Bekleidungsgewerbe dürfen wir lt. geltender Verordnung – unter Einhaltung aller Maßnahmen – unser Geschäft in der Spiegelgasse 9 geöffnet halten. Auch Anproben werden wieder möglich sein.“

Was machen Gesundheitsbehörden?

Die Stammkunden wird es freuen, ob auch die Gesundheitsbehörden die Welle machen, ist mehr als fraglich...