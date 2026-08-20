Wem gehört die mittlere Armlehne? Soll man bei der Landung klatschen? Und wann genau darf man eigentlich aufstehen? Lufthansa macht aus den ungeschriebenen Regeln des Fliegens jetzt eine exklusive Modekollektion.

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Jeder von uns hat sie: Bestimmte Verhaltensweisen an Bord, die wir bei unseren Mitreisenden entweder feiern oder mit kritischen Seitenblicken strafen. Die kleinen Eigenheiten und Reibereien des Reisens hat Lufthansa in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Serviceplan nun aufgegriffen und in die "Travel Etiquette Collection" verwandelt. Die ungeschriebenen Regeln des Fliegens werden dabei mit frechen, pointierten Slogans auf sieben Kleidungsstücken und Accessoires zum Ausdruck gebracht.

Lufthansa macht Flugregeln zum Fashion-Statement

Hoodies, T-Shirts, Caps und Tote Bags: Die "Travel Etiquette Collection" hat für jeden Flugtypen das passende Statement parat. Denn hier geht es nicht darum, den erhobenen Zeigefinger zu schwingen und Reisenden vorzuschreiben, wie sie sich an Bord zu benehmen haben. Stattdessen greift die Kollektion die kleinen Alltagsdramen zwischen Fremden auf engstem Raum mit Humor auf und macht aus ihnen tragbare "Conversation Starter", die garantiert für den einen oder anderen Blick und Gesprächsstoff sorgen.

"Middle seat gets the armrests"

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Lufthansa greift genau die Themen auf, über die wir alle im Flugzeug innerlich schon einmal diskutiert haben. Hier sind einige der genialen Statements der neuen Linie:

Ein klassisches Sweatshirt stellt das wohl wichtigste Gesetz direkt auf dem Ärmel ein für alle Mal klar: "Middle seat gets the armrests" (Der Mittelsitz bekommt die Armlehnen). Eine faire Entschädigung dafür, dass man eingeklemmt zwischen zwei Fremden sitzt.

(Der Mittelsitz bekommt die Armlehnen). Eine faire Entschädigung dafür, dass man eingeklemmt zwischen zwei Fremden sitzt. Ein T-Shirt proklamiert: „It's OK to clap when the plane lands“ . Eine Frage, die Passagiere seit Jahrzehnten spaltet. Lufthansa gibt den Applaudierenden hiermit ganz offiziell ihren humorvollen Segen.

. Eine Frage, die Passagiere seit Jahrzehnten spaltet. Lufthansa gibt den Applaudierenden hiermit ganz offiziell ihren humorvollen Segen. Wer kennt nicht die Passagiere, die schon in den Gang stürmen, während das Flugzeug noch rollt? Die Aufschrift "Live, love, exit by row" bietet eine modische und entspannte Lösung für dieses Chaos.

bietet eine modische und entspannte Lösung für dieses Chaos. Eine lässige Tote Bag erinnert an das Wichtigste nach jeder Reise: „Text your mom after landing“ . Denn eine kleine Nachricht nach der Ankunft kostet nichts und beruhigt die Nerven daheim.

. Denn eine kleine Nachricht nach der Ankunft kostet nichts und beruhigt die Nerven daheim. Für die Fraktion der Sitz-Zurücklehner gibt es die Mahnung "Recline responsibly" – machen Sie es sich bequem, aber behalten Sie Ihren Hintermann im Blick.

Der Haken an der Sache

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Wer jetzt direkt seine Kreditkarte zücken und sich mit der "Travel Etiquette Collection" für den nächsten Langstreckenflug einkleiden möchte, muss stark sein: Die Kollektion steht nicht zum Verkauf.

Anstatt die Stücke im Online-Shop anzubieten, hat sich Lufthansa für einen sogenannten "Social-only Drop" entschieden. Die streng limitierten Pieces können ausschließlich über Verlosungen auf den Social-Media-Kanälen der Airline (Instagram, TikTok und Pinterest) gewonnen werden. Begleitet wird die virale Kampagne zusätzlich von Influencern wie Ben Henkler sowie durch großflächige Plakatwerbung an den Flughäfen. Diese künstliche Verknappung macht die ohnehin begehrten Stücke im Netz gerade zu einem absoluten Must-have.

Mit der Travel Etiquette Collection gelingt Lufthansa ein genialer Marketing-Coup. Ob man nun im Flieger applaudiert oder seinen Platzkampf um die Armlehne endlich schwarz auf weiß legitimiert sieht: Diese Kollektion trifft den Nerv der Zeit.