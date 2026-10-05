Allein reisen, gemeinsam die Welt entdecken

Solo-Urlaub liegt im Trend: DERTOUR und Meiers Weltreisen bauen ihr Angebot aus. Neue Rundreisen führen Alleinreisende von Südafrika über Bali bis Mexiko und Sri Lanka.

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Allein in den Urlaub starten, unterwegs aber nicht allein bleiben: Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst für Reisen ohne Begleitung. DERTOUR und Meiers Weltreisen reagieren darauf und erweitern ihr Programm für Solo Traveller deutlich. Im Winter 2026/27 kommen insgesamt 16 neue Rundreisen hinzu. Damit stehen 18 speziell auf Alleinreisende zugeschnittene Rundreisen sowie 55 sogenannte "Solo-friendly"-Gruppenreisen weltweit zur Auswahl.

Österreichs Solo-Reisende im Spitzenfeld

Gerade in Österreich ist das Interesse groß. Bei der Nachfrage nach Einzelzimmern und anderen auf Alleinreisende zugeschnittenen Zimmerkonzepten liegt Österreich mit 48,7 Prozent europaweit auf Platz zwei und deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 38,4 Prozent." Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst dafür, allein zu reisen", sagt Mark Tantz, CEO DERTOUR Austria. Gefragt sei eine Mischung aus individueller Freiheit, Rückzugsmöglichkeiten und gemeinsamen Erlebnissen mit Gleichgesinnten.

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Solo auf großer Entdeckungstour

Zu den neuen DERTOUR-Angeboten zählt "Südafrika für Solo-Reisende". In Gruppen mit maximal 15 Teilnehmern geht es unter anderem in den Kruger- und Addo-Elephant-Nationalpark, nach Kapstadt und zum Kap der Guten Hoffnung. Wanderungen und Weinverkostungen in den Winelands sorgen für gemeinsame Erlebnisse.

In Marokko führt eine neue Solo-Rundreise von Marrakesch über die Königsstädte bis nach Ouarzazate. Höhepunkte sind eine Nacht im Wüstencamp und ein gemeinsamer Kochkurs. Auf Bali stehen Märkte, Tempelanlagen und Wanderungen durch Reisterrassen auf dem Programm. Drei freie Tage in Nusa Dua lassen zugleich genügend Raum für Strand und individuelle Entdeckungen.

Mexiko und Sri Lanka entdecken

Meiers Weltreisen bietet im kommenden Winter zwölf Bestseller-Touren erstmals auch als eigene Solo-Rundreisen an. Die Ziele reichen von Thailand, Vietnam und Kenia über Brasilien und Argentinien bis Costa Rica, Panama und Tansania.

In Mexiko führt die "Yucatan Rundreise für Solo-Reisende" unter anderem zu den Maya-Stätten Chichén Itzá, Uxmal, Palenque und Tulum. In Sri Lanka warten Wanderungen durch Dörfer und Reisfelder, Kochkurse, Teeplantagen sowie eine Safari im Yala-Nationalpark.

Auch bei klassischen Gruppenreisen soll die Auswahl leichter werden: DERTOUR kennzeichnet geeignete Angebote künftig als "Solo-friendly". Dazu zählen etwa Reisen mit reduziertem Einzelzimmerzuschlag oder geteilten Doppelzimmern sowie gemeinsamen Mahlzeiten und Programmpunkten, bei denen Reisende unkompliziert miteinander ins Gespräch kommen.

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Solo auf hoher See

Auch Kreuzfahrten werden für Alleinreisende attraktiver. Reedereien wie Norwegian Cruise Line, MSC Cruises, Cunard, Holland America, Star Clippers, Azamara und Oceania bieten Einzelkabinen, spezielle Solo-Tarife oder Möglichkeiten zum Kennenlernen anderer Gäste. Auf Flüssen gibt es entsprechende Angebote unter anderem bei A-ROSA, VIVA Cruises, nicko cruises und 1AVista Reisen. So lässt sich die Freiheit des Alleinreisens mit Gesellschaft verbinden – an Land ebenso wie auf See. www.billareisen.at