Österreich räumt ab: Die besten Wellnesshotels 2027 stehen fest

Wer sich nach purer Entspannung sehnt, muss dafür nicht weit reisen. Das renommierte Branchenportal wellness-hotel.info hat aus 1.700 Betrieben die 100 besten Wellnesshotels gekürt. Österreich ist dabei besonders prominent vertreten, mit zahlreichen Häusern der Spitzenklasse.

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Es ist der Oscar der Spa-Branche: Zum sechsten Mal in Folge hat wellness-hotel.info, eines der größten Portale für Wellnessurlaube, den großen Wellness-Award verliehen. Von den 100 begehrten Auszeichnungen gehen sage und schreibe 38 nach Österreich! Damit lassen wir sogar Südtirol (35) und Deutschland (26) hinter uns.

Österreichs bestes Wellnesshotel

Massage © Getty Images

Die Nummer 1 in Österreich liegt am malerischen Mieminger Plateau in Tirol. Das Alpenresort Schwarz verteidigt seinen Titel und darf sich stolz Österreich-Sieger des wellness-hotel.info Awards 2027 nennen. Was das 5-Sterne-Haus der Familie Pirktl so besonders macht? Neben luxuriösen Wasserwelten punktet das Haus mit Yoga- und Gesundheitsretreats sowie einer hauseigenen, biozertifizierten Naturkosmetiklinie. Ein echtes Highlight: Erst im Frühjahr 2026 wurde der neue Bloom Floor eröffnet, eine stylische Erweiterung für Bewegung, Entspannung sowie dem neuen Bloom Restaurant & Bar.

Österreich punktet in den Europa-Top-10

Das Alpenresort Schwarz ist nicht das einzige österreichische Hotel, das im internationalen Vergleich ganz vorne mitmischt. Auch die Steiermark und das Zillertal schicken Top-Kandidaten ins Rennen. In den europaweiten Top 10 finden sich diese heimischen Traum-Locations:

Alpenresort Schwarz, Mieming (Tirol)

Hotel & Spa Der Steirerhof, Bad Waltersdorf (Steiermark)

Held - Hotel & SPA, Fügen (Tirol)

Das sind die weiteren Landessieger

Sauna © Getty Images

Wer seinen Wellness-Kurztrip doch lieber mit einer Reise ins benachbarte Ausland verbindet, findet auch dort absolute Extraklasse vor. Der Gesamtsieg über alle Länder hinweg – und damit logischerweise auch der Titel des Landessiegers Deutschland – ging in diesem Jahr ins bayerische Röhrnbach an das Wellness- & Sporthotel Jagdhof. Wer das südländische Flair bevorzugt, wird in Italien fündig: Das Lake Spa Hotel Seeleiten im malerischen Kaltern sicherte sich den Spitzenplatz als bestes Wellnesshotel in Italien/Südtirol.

So wurden die besten Wellnesshotels ermittelt

Christoph Reichl, Redaktionsleiter von wellness-hotel.info, macht klar: "Ein gutes Wellnesshotel zeichnet sich heute durch mehr aus als durch eine großzügige Sauna- und Wasserwelt."

Analysiert werden nicht nur die Ausstattung, sondern vor allem die echte Gästezufriedenheit quer durch mehrere unabhängige Bewertungsportale. "Perfekt durchdachte Marketingstrategien spielen bei unserem Award keine Rolle", so Reichl. Nur wer konstant echte Qualität, durchdachte Ruhebereiche und hochwertige Kulinarik bietet, hat eine Chance auf den Award.