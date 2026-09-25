Die besten Flughafen-Lounges der Welt 2026 stehen fest

Spa-Behandlungen vor dem Abflug und Gourmet-Menüs auf Sterne-Niveau: Die renommierten Skytrax World Airline Awards haben die besten Flughafen-Lounges des Jahres 2026 gekürt. Wir verraten, wo Sie beim nächsten Layover Luxus pur erleben.

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Im besten Fall lassen Flughafen-Lounges die Wartezeit bis zum Abflug fast vergessen. Die Ergebnisse der neuen Analyse von Skytrax basieren auf der jährlichen Passagierzufriedenheitsumfrage, die zwischen September 2025 und August 2026 durchgeführt wurde. Dafür wurden Reisende aus mehr als 100 Ländern befragt und über 300 Fluggesellschaften bewertet. In die Beurteilung flossen verschiedene Aspekte ein – von der Ausstattung und Atmosphäre der Lounges bis hin zur Effizienz und Gastfreundlichkeit des Personals. Auch der Flughafen Wien darf sich über eine Top-Platzierung freuen.

Die globalen Spitzenreiter 2026

Flughafen-Lounge © Getty Images

Wer 2026 den ultimativen Lounge-Luxus sucht, ganz unabhängig davon, mit welcher Airline er fliegt, der muss nach New York. Die Chase Sapphire Lounge am LaGuardia Airport (LGA) hat sich in der hart umkämpften Kategorie "World's Best Independent Airport Lounges" die Krone aufgesetzt und belegt weltweit Platz 1.

Aber auch Europa glänzt auf dem Treppchen: Den sensationellen zweiten Platz sichert sich die Plaza Premium Lounge am Flughafen Rom-Fiumicino (FCO), die ihre Gäste mit der italienischen Gastfreundschaft begeistert. Dicht darauf folgt auf dem dritten Platz die Chase Sapphire Lounge in Hongkong (HKG).

Ein weiterer Gewinner des Jahres ist die Unternehmensgruppe hinter der Lounge in Rom: Die Plaza Premium Group wurde 2026 unglaublicherweise zum zehnten Mal in Folge als weltbeste Airport-Lounge-Gruppe („World's Best Airport Lounge Group“) ausgezeichnet und zementiert damit ihre globale Vorherrschaft.

Die Vienna Lounge sichert sich Platz 12

Die Vienna Lounge am Flughafen Wien (VIE) hat es im weltweiten Ranking der unabhängigen Lounges auf einen herausragenden 12. Platz geschafft. Auf ganzen 2.500 Quadratmetern im Terminal 1 beweist die Premium-Lounge, dass sie sich vor der internationalen Konkurrenz in Dubai oder New York nicht verstecken muss. Das Layout ist raffiniert in klar abgetrennte Zonen unterteilt: Es gibt ruhige Arbeitsbereiche für Geschäftsreisende, gesellige Essbereiche für das herausragende DoN-Catering sowie bequeme Daybeds, die zu einem stundenlangen Aufenthalt einladen.

Die Top 10 der weltbesten unabhängigen Airport-Lounges 2026

Flughafen-Lounge © Getty Images