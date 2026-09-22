Die glücklichsten Reiseziele der Welt: Wien schafft es in die Top 10

Wenn wir verreisen, möchten wir abschalten, neue Energie tanken und im besten Fall rundum glücklich zurückkehren. Ein aktuelles Ranking zeigt, welche Reiseziele weltweit besonders glücklich machen und auch Wien schafft es in die Top 10.

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Urlaub soll glücklich machen, doch welche Reiseziele schaffen das tatsächlich? Genau dieser Frage geht der neue "Holiday Happiness Index" der Reiseplattform BookRetreats auf den Grund. Gemeinsam mit der Harvard-Psychologin und Glücksexpertin Dr. Natalie Dattilo-Ryan hat das Unternehmen 47 beliebte Reiseziele weltweit unter die Lupe genommen. Bewertet wurde dabei, wie gut die Orte in fünf wissenschaftlich belegten Faktoren abschneiden, die unser Wohlbefinden und Glück beeinflussen.

Die wissenschaftliche Formel für den "Happy Place"

Im Fokus standen Kriterien, die unsere Glückshormone, wie Serotonin, Dopamin und Endorphine, auf ganz natürliche Weise in die Höhe treiben:

Sonnenstunden: Viel natürliches Licht kurbelt die Serotoninproduktion an und reguliert die Stimmung.

Viel natürliches Licht kurbelt die Serotoninproduktion an und reguliert die Stimmung. Schlafqualität: Orte mit wenig Licht- und Lärmverschmutzung senken nachweislich das Stresshormon Cortisol.

Orte mit wenig Licht- und Lärmverschmutzung senken nachweislich das Stresshormon Cortisol. Gesundes Essen: Frische, darmfreundliche Küche ist essenziell für die emotionale Balance.

Frische, darmfreundliche Küche ist essenziell für die emotionale Balance. Natur & Grünflächen: Parks und der Zugang zur Natur bauen Anspannungen ab.

Parks und der Zugang zur Natur bauen Anspannungen ab. Fußläufigkeit: Eine hohe "Walkability" (Städte, die sich gut zu Fuß erkunden lassen) sorgt für mehr Alltagsbewegung, was wiederum Endorphine freisetzt.

Lissabon ist das glücklichste Reiseziel der Welt

Lissabon © Getty Images

Der Gewinner des Rankings ist die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Wer einmal durch die sonnenverwöhnten Gassen des Alfama-Viertels spaziert ist, weiß warum. Die Stadt am Tejo verwöhnt ihre Besucher mit unglaublichen 2.828 Sonnenstunden im Jahr. Hinzu kommt eine Kulinarik, die Körper und Seele guttut: Fast 10 Prozent der Restaurants in Lissabon gelten als besonders gesundheitsfördernd. Gutes Essen, Sonnengarantie und die Leichtigkeit, fast alle Highlights zu Fuß zu erreichen, machen Lissabon zum ultimativen Glücksziel.

Platz 2: Helsinki

Helsinki © Getty Images

Dass Finnland regelmäßig zum glücklichsten Land der Welt gekürt wird, ist kein Geheimnis. Doch auch als Urlaubsdestination räumt die Hauptstadt ab. Üppige Parks und baumgesäumte Straßen gehen hier nahtlos in dichte Waldwege über. Wer hierher reist, schaltet sofort einen Gang runter. Durch die sehr geringe Lärm- und Lichtverschmutzung fährt unser Cortisol-Spiegel (das Stresshormon) rapide nach unten. Nach einer ruhigen Nacht in Helsinki startet man morgens tiefenentspannt und bestens gelaunt ins Sightseeing.

Platz 3: Orlando

Orlando © Getty Images

Bei Orlando (Florida) denken die meisten sofort an riesige Achterbahnen in Disney World oder den Universal Studios. Doch laut den Experten von BookRetreats sind es gar nicht die Fahrgeschäfte, die hier unsere Laune nach oben treiben, sondern die Outdoor-Qualität. Orlando zählt mit 258 Quadratmetern Grünfläche pro Kopf zu den grünsten Städten der USA, das ist mehr als zehnmal so viel wie in Los Angeles, Kombiniert mit stolzen 2.930 Sonnenstunden im Jahr ist die Stadt in Florida ein Garant für einen Vitamin-D- und Serotonin-Schub.

Wien glänzt auf Platz 7

Wien © Getty Images

Auch Österreich spielt in der internationalen Glücks-Elite ganz vorne mit. Wien sichert sich einen tollen 7. Platz und verweist damit zahlreiche andere Weltmetropolen auf die hinteren Ränge. Wien sammelte vor allem durch seine extrem hohe Lebensqualität kräftig Punkte. Die ausgedehnten Grünflächen, eine tolle Fußgängerinfrastruktur und eine niedrige Lärmbelastung für erholsame Nächte machen die Donaumetropole zu einem echten Stimmungs-Booster.

Die Top 10 des Holiday Happiness Index

Lissabon, Portugal Helsinki, Finnland Orlando, USA Athen, Griechenland Edinburgh, Schottland Madrid, Spanien Wien, Österreich Budapest, Ungarn Oslo, Norwegen Vilnius, Litauen

Auffällig: Bis auf Orlando liegen alle Top-Ziele in Europa. Wer also dem Herbstblues entfliehen und sich eine Extraportion Glück gönnen möchte, muss dafür gar nicht weit reisen. Schon ein Tapetenwechsel innerhalb Europas kann für gute Laune sorgen.