Das sind die coolsten Stadtviertel der Welt - und eines liegt in unserer Nähe

Wo pulsiert das Leben einer Stadt? Wo reihen sich angesagte Streetfood-Spots an hippe Galerien, kleine Designerläden und Szene-Treffs? Das Kulturmagazin Time Out hat jetzt sein großes Ranking für 2026 veröffentlicht und die 40 coolsten Viertel der Welt gekürt. Und das Beste: Einer dieser Hotspots liegt quasi direkt vor unserer Haustür.

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Für das neue Ranking hat Time Out nicht einfach nur lokale Expertinnen und Experten sowie Autoren befragt – die Viertel wurden auch gründlich unter die Lupe genommen: von Essenskultur und Nachtleben bis hin zu Lebensqualität und dem ganz besonderen Flair vor Ort. Herausgekommen ist eine inspirierende Reise zu den angesagtesten Ecken des Planeten. Die gute Nachricht für alle, die schon den nächsten Wochenendtrip planen: Eines der weltweit angesagtesten Viertel liegt nur wenige Flugstunden entfernt.

Die coolsten Nachbarschaften weltweit

Platz 1: Jongno 3-ga, Seoul (Südkorea)

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Jongno 3-ga hat sich 2026 den weltweiten Spitzenplatz gesichert. Das Viertel ist eine faszinierende Zeitkapsel und ein Trendsetter zugleich. Hier reihen sich jahrhundertealte, traditionelle Hanok-Häuser an moderne Indie-Designstudios. Was dem Viertel aber endgültig die Krone aufsetzte, ist das boomende Nachtleben rund um die sogenannten "Pochas", gemütliche, zeltartige Streetfood-Stände, an denen Einheimische wie Touristen bis tief in die Nacht schlemmen und feiern.

Platz 2: L'Ocean District, Rabat (Marokko)

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Direkt an der rauen Atlantikküste gelegen, bietet dieser aufstrebende Bezirk eine perfekte Mischung aus entspanntem Strand-Vibe und urbaner Energie. Obwohl hier mittlerweile auch ein luxuriöses Four Seasons-Hotel eröffnet hat, bleibt der Kern des Viertels authentisch. Junge Berufstätige, Künstler und Familien prägen das Bild rund um die belebte Strandpromenade und die vielen unabhängigen Lokale, die L'Ocean seinen unverwechselbaren Charakter verleihen.

Platz 3: Neos Kosmos, Athen (Griechenland)

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Unser europäischer Star auf dem Treppchen und nur einen kurzen Flug entfernt: Neos Kosmos hat sich den grandiosen dritten Platz gesichert. Früher eher ein Geheimtipp, ist es heute das pulsierende Herz der kreativen Athener Szene. Das Viertel schafft es, alteingesessene griechische Tavernen, rustikale Bäckereien und traditionelle Kafenions mit zeitgenössischen Kunstgalerien und einer hippen Bar-Kultur zu vereinen. Ein Ort, an dem man nach einem authentischen Moussaka-Abendessen direkt in einer modernen Kulturstätte weiterfeiern kann.

Platz 4: Chinatown, Los Angeles (USA)

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Das am höchsten bewertete Viertel der USA liegt im sonnigen Kalifornien. Die Jury von Time Out lobte L.A.s Chinatown vor allem dafür, dass es seine reiche Geschichte ehrt und sich gleichzeitig mutig neu erfindet. Alteingesessene chinesisch-amerikanische Institutionen teilen sich die Straßen heute mit trendigen philippinischen Restaurants, modernen Cafés und angesagten Musik-Venues. Diese elektrisierende Diversität zieht ein junges, kreatives Publikum magisch an.

Platz 5: Govanhill, Glasgow (Schottland)

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Das Glasgower Viertel Govanhill rundet die Top 5 ab und steht wie kaum ein zweiter Ort für kulturelle Vielfalt und gelebten Zusammenhalt. Anstatt auf teuren Glamour setzt man hier auf Subkultur und Eigeninitiative. Unabhängige Betriebe wie etwa die berühmten Burning House Books oder gemütliche Eckkneipen machen das Viertel zu einem lebendigen, bunten Ort, an dem sich jeder sofort willkommen fühlt.

Die Top 20 der coolsten Stadtviertel der Welt 2026

Sie haben Fernweh bekommen? Hier ist die erweiterte Liste der weltweiten Hotspots, die 2026 den Ton angeben: