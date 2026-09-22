Malediven: Zu dieser Zeit ist der Traumurlaub am billigsten

Die Malediven gelten als Luxus-Reiseziel schlechthin. Doch wer beim Reisezeitpunkt flexibel ist, kann ordentlich sparen. Vor allem die Nebensaison bietet deutlich günstigere Preise.

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Die Malediven stehen bei vielen ganz oben auf der Bucketlist,allerdings schreckt der Blick auf die Preise oft ab. Gerade die berühmten Overwater-Villen können in der Hauptsaison schnell richtig teuer werden. Dabei muss ein Malediven-Urlaub nicht automatisch ein Vermögen kosten. Der wichtigste Spar-Trick ist das richtige Timing.

In der Nebensaison wird es deutlich günstiger

Die teuerste Zeit liegt grundsätzlich in der trockeneren Hauptsaison von etwa November bis April. Besonders rund um Weihnachten und den Jahreswechsel ziehen die Preise an. Wer dagegen zwischen Mai und Oktober reist, trifft auf die günstigere Nebensaison. Hotels und Resorts senken in dieser Zeit häufig ihre Preise und locken zusätzlich mit Angeboten wie Gratisnächten, Upgrades oder inkludierten Leistungen. Als besonders interessante Zeit für Schnäppchen gelten April bis August. Laut Lonely Planet sind in diesen Monaten Unterkünfte und Flüge häufig deutlich günstiger als in der Hochsaison.

Der Haken: Von Mai bis November herrscht die feuchtere Monsunzeit. Das bedeutet nicht automatisch Dauerregen (auch in dieser Zeit gibt es viele Sonnenstunden), allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und stärkere Winde.

Wann sollte man buchen?

. © Getty Images

Wer möglichst günstig reisen möchte, sollte nicht nur auf den Monat der Reise achten, sondern Preise frühzeitig vergleichen und flexibel bleiben. Gerade bei Resorts können sich Frühbucherangebote lohnen. Auch bei Ausflügen bieten manche Hotels Rabatte für Buchungen im Voraus an. Eine besonders interessante Kombination kann daher sein: Nebensaison + Frühbucherangebot. Wer nicht auf einen bestimmten Resort-Typ oder eine konkrete Insel festgelegt ist, hat zusätzlich mehr Auswahl.

April und November sind der Kompromiss

Wer zwar sparen, aber nicht unbedingt mitten in der Regenzeit reisen möchte, kann sich die Übergangsmonate April und November ansehen. Sie gelten als sogenannte Shoulder Season und können einen Kompromiss zwischen Preis und Wetter darstellen.

Wer hingegen möglichst viel Sonne und optimale Bedingungen zum Schnorcheln oder Tauchen möchte, fährt mit der trockeneren Zeit von Dezember bis April besser – muss dafür aber auch mit höheren Preisen rechnen.