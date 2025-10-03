Alles zu oe24VIP
Fernreise-Buchungen haben Hochsaison
Tourismus

Fernreise-Buchungen haben Hochsaison

03.10.25, 11:55
Wenn die Tage kürzer, grauer und kälter werden, wächst die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer. Online-Buchungen sind hierzulande besonders beliebt, wie die Restplatzbörse durch market erheben ließ.

Dass Online-Buchungen boomen, bestätigt eine aktuelle Umfrage von market im Auftrag der Restplatzbörse: Fast die Hälfte der Österreicher bucht ihren Urlaub bereits online. Über 20 Prozent bevorzugen das klassische Reisebüro und rund 19 Prozent sind bei der Wahl des Kanals flexibel. 

Sonnenziele bleiben gefragt
Ob Malediven, Dubai oder Thailand, sonnige und warme Ziele bleiben demnach online und im Reisebüro vor Ort auch im Winter 2025 besonders gefragt. Insbesondere die Malediven sind heuer wieder das klare Nummer 1 Fernreiseziel der Österreicher. Wer sich schon jetzt entscheidet, sichert sich die schönsten Plätze am Meer und profitiert von attraktiven Preisen. „Wer jetzt bucht, hat die volle Auswahl an großartigen Destinationen. Viele Pauschalreisen sind noch in großen Kontingenten verfügbar und daher zu besonders guten Konditionen buchbar. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die Kombination aus digitaler Suche und persönlicher Beratung in unseren Filialen. Diese Mischung aus Online-Auswahl auf Knopfdruck und individueller Expertise schafft Vertrauen und macht die Reiseplanung einfach“, sagt Helmut Schönbacher, Geschäftsführer der Restplatzbörse. 

Frühbucher sichern sich Vorteile
Wer früh plant, profitiert jetzt bei der Restplatzbörse gleich doppelt: von einer großen Auswahl an Traumzielen und von besonders attraktiven Frühbucher-Angeboten. Denn die Reiseexperten wissen: Im September und Oktober bucht man Fernreisen am günstigsten.

Urlaub flexibel buchen – online oder persönlich 
Mit der Restplatzbörse wird die Urlaubsplanung aktuell auch für Frühbucher so einfach wie noch nie: 
• Online können Interessierte auf www.restplatzboerse.at unter tausenden Angeboten stöbern, Preise vergleichen, Inspiration sammeln und die Wunschreise mit wenigen Klicks direkt buchen. Die Plattform bietet eine große Auswahl an Pauschalreisen, exklusiven Hotels und passenden Flügen – übersichtlich aufbereitet und jederzeit verfügbar. 
• Vor Ort in einer der 20 Restplatzbörse-Filialen stehen rund 100 erfahrene Reiseprofis bereit. Sie nehmen sich Zeit, um auf persönliche Wünsche einzugehen, individuelle Tipps zu geben und maßgeschneiderte Angebote zusammenzustellen.

Über die Restplatzbörse:
Die Restplatzbörse ist der führende Anbieter von Last-Minute-Reisen in Österreich. Neben Last Minute- und Pauschalreisen von allen nahmhaften Reiseveranstaltern umfasst das Angebot auch Hotels, Kreuzfahrten, Mietwagen und Ferienwohnungen. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, gehört zu Kuoni Österreich und wird eigentümergeführt. 110 Mitarbeiter:innen in 20 Filialen sowie im Hauptbüro setzen sich täglich dafür ein, Urlaubsträume zu verwirklichen. Auf http://www.restplatzboerse.at

gibt es mehr Infos.

