Schöner als auf den Malediven: Die Top 3 Inseln für den Spätsommer

Der Hochsommer ist vorbei, doch am Mittelmeer wartet noch immer perfektes Urlaubsfeeling. Diese drei Inseln versprechen im Spätsommer warme Tage, weniger Trubel und jede Menge Dolce Vita.

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Wenn die große Sommerhitze langsam nachlässt, beginnt für viele die schönste Zeit am Mittelmeer. Weniger Trubel, angenehme Temperaturen und noch immer warme Tage machen den Spätsommer perfekt für einen Inselurlaub. Diese drei Inseln sind jetzt besonders reizvoll.

1. Ibiza: Partyinsel mit ruhiger Seite

Luftaufnahme einer Küste auf Ibiza mit türkisblauem Wasser © Getty Images

Ibiza ist längst mehr als nur das Reiseziel für Clubnächte. Gerade im Spätsommer zeigt die Baleareninsel ihre entspanntere Seite. Wenn die Hochsaison langsam ausklingt, wird es an vielen Stränden ruhiger, während Restaurants, Beachclubs und Bars weiterhin geöffnet haben. Tagsüber locken versteckte Buchten, türkisblaues Wasser und lange Strandtage. Besonders schön ist es, den Sonnenuntergang an der Westküste zu erleben. Danach geht es entweder zum Dinner in die Altstadt von Eivissa oder weiter in einen der legendären Clubs. Wer Ibiza abseits des Partyimages erleben möchte, sollte außerdem die kleinen Dörfer im Inselinneren erkunden. Weiße Häuser, Märkte und mediterrane Fincas vermitteln ein ganz anderes Gefühl als die bekannten Party-Hotspots.

2. Antiparos: Das kleine Griechenland-Highlight

Türkises, klares Wasser an einer Lagune auf Antiparos mit Boot, Inseln und Bergen im Hintergrund. © Getty Images/iStockphoto

Klein, entspannt und trotzdem ausgesprochen stilvoll: Antiparos ist eine griechische Insel für alle, die im Spätsommer etwas mehr Ruhe suchen. Die Kykladeninsel liegt direkt vor Paros und ist besonders für ihre weißen Häuser, kleinen Gassen und entspannten Tavernen bekannt. Im Hauptort Antiparos Chora reihen sich Boutiquen, Cafés und Restaurants aneinander, während rund um die Insel zahlreiche kleine Strände und Badebuchten warten. Der Spätsommer eignet sich besonders gut für einen Besuch: Die Temperaturen sind weiterhin sommerlich, gleichzeitig wird es nach der Hauptsaison etwas ruhiger. Ein weiterer Pluspunkt: Wer mehr von den Kykladen sehen möchte, kann Antiparos problemlos mit Paros verbinden.

3. Elba: Italienisches Dolce Vita

Blick durch Bäume auf das Meer, Häuser mit roten Dächern und Weinreben auf Elba, Toskana. © Getty Images/Connect Images

Wer Lust auf Italien hat, aber nicht unbedingt an die überlaufenen Klassiker möchte, sollte Elba ins Auge fassen. Die toskanische Insel verbindet mediterranes Lebensgefühl mit abwechslungsreicher Landschaft. Neben zahlreichen Stränden und kristallklarem Wasser bietet Elba auch Berge, Wanderwege und kleine Küstenorte. Besonders schön lässt sich die Insel mit einem Mietwagen erkunden: Hinter jeder Kurve warten neue Buchten, Aussichtspunkte oder kleine Dörfer. Auch kulinarisch ist Elba ein Highlight. Frischer Fisch und Meeresfrüchte, Pasta, lokale Weine und italienische Klassiker gehören zum Inselurlaub einfach dazu. Im Spätsommer ist die Insel besonders reizvoll: Das Meer ist noch warm genug zum Baden, während die Temperaturen für Ausflüge und Wanderungen angenehmer werden.

Der August ist vorbei und damit beginnt für viele Mittelmeerinseln die angenehmere Jahreszeit. Die Temperaturen sind häufig noch sommerlich, das Meer ist von den heißen Monaten aufgewärmt und gleichzeitig geht es vielerorts etwas entspannter zu.