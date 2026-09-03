El Cortés: Mexiko Citys neue Adresse für leisen Luxus

In Roma Norte hat Anfang Juni ein Boutiquehotel eröffnet, das Mexiko Citys Vergangenheit nicht inszeniert, sondern bewahrt. El Cortés ist ein denkmalgeschütztes Juwel mit nur 15 Zimmern, einem außergewöhnlichen Restaurant – und jener stillen Eleganz, die man nicht planen kann.

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Mexiko City ist eine Stadt der Gegensätze. Laut und leise, roh und raffiniert, historisch und radikal gegenwärtig. Zwischen Jacaranda-Bäumen, Galerien, Cafés und den eleganten Fassaden von Roma Norte liegt eine neue Adresse, die all diese Kontraste auf erstaunlich sanfte Weise zusammenführt: El Cortés, ein Anfang Juni eröffnetes Boutiquehotel auf der Calle Colima und Mitglied der renommierten Relais & Châteaux-Gruppe.

Ruhiger Rückzugsort in Roma Norte

Schon die Lage ist ein Versprechen. Roma Norte zählt zu den atmosphärischsten Vierteln der Stadt – kreativ, kosmopolitisch, kulinarisch spannend und zugleich geprägt von jener leicht verblassten Grandezza, die Mexiko City so unverwechselbar macht. Die Calle Colima gehört zu den schönsten Straßen des Viertels: gesäumt von alten Häusern, kleinen Boutiquen und Restaurants, die sich hinter hohen Türen und begrünten Innenhöfen verbergen. Genau hier fügt sich El Cortés nicht als lautes Designhotel ein, sondern als ruhiger Rückzugsort, der wirkt, als wäre er immer schon da gewesen.

Das Boutiquehotel eröffnete im Sommer 2026. © El Cortés

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1915 und steht unter Denkmalschutz. Statt seine Geschichte zu übermalen, wurde sie bei der Restaurierung bewusst freigelegt. Das Ergebnis ist ein Haus, das weniger nach Neueröffnung aussieht als nach sorgfältig bewahrter Erinnerung. Originaldetails blieben erhalten, wo immer es möglich war: farbige Glaselemente, die an Kirchenfenster erinnern und das Licht weich brechen; einzelne alte Fliesen in den Duschen, die wie zufällig gesetzte Zeitkapseln wirken; historische Strukturen, die mit zeitgenössischem Komfort in Dialog treten.

Gerade darin liegt der besondere Reiz dieses Hauses. El Cortés besitzt nur 15 Zimmer – eine Seltenheit in einer Stadt, in der selbst Boutiquehotels oft deutlich größer auftreten. Die Intimität ist sofort spürbar. Statt anonymer Hotellerie entsteht das Gefühl, in einer privaten Stadtvilla zu wohnen: mit hohen Räumen, ausgewählten Materialien, zurückhaltender Farbigkeit und einem Sinn für Proportionen, der an europäische Wohnkultur erinnert, ohne die mexikanische Seele des Hauses zu glätten.

Die "Panorama Suite" blickt über die Dächer der Stadt. © El Cortés

Auch der Komfort bleibt angenehm unaufdringlich. Die Zimmer sind ruhig, präzise und sinnlich gestaltet, ohne sich in dekorativer Opulenz zu verlieren.

Wellness findet nicht im Haus selbst, sondern im Partnerhotel gegenüber statt. Dort werden Spa-Behandlungen angeboten, die sich wunderbar in einen Aufenthalt integrieren lassen. Nach einem Tag in dieser intensiven, vibrierenden Stadt ist eine Massage dort ein Moment der Ruhe, bevor Mexiko City wieder mit all seiner Energie vor der Tür wartet.

Das kulinarische Herzstück des Hotels ist Lotti, das Restaurant im Haus. Geführt wird es von dem Schweizer Koch Luc Liebster, dessen Laufbahn eine bemerkenswerte Route beschreibt: aus der Schweiz über das Wiener Steirereck nach Mexiko City, wo er mehrere Jahre im Sternerestaurant Pujol arbeitete, bevor er mit Lotti sein eigenes Restaurant eröffnete. Seine Küche ist europäisch geprägt, aber fest in Mexiko verankert. Sie verbindet technische Präzision mit lokalen Zutaten, mexikanischen Aromen und einer persönlichen Handschrift.

Im Hotel-Restaurant Lotti treffen mexikanische Aromen auf Einflüsse aus der Schweiz. © Jose Miguel Ramirez

Besonders schön ist die Haltung dahinter. Liebster kommt an den Tisch, erklärt die Karte, erzählt von Produkten, Ideen und Erinnerungen – und stellt ein Tasting-Menü aus den besten Gerichten des Hauses zusammen. Lotti ist kein Restaurant, das sich hinter einem lauten Konzept versteckt. Es ist eines, das erzählen möchte: von Herkunft, Handwerk, Erinnerung und dem Versuch, in einer trendgetriebenen Stadt etwas Zeitloses zu schaffen.

Auch die Weinkarte folgt dieser Idee. Inspiriert von der Schweiz und der Region, findet man darauf neben internationalen Positionen auch überraschend viele österreichische Weine – ein charmantes Wiedererkennen am anderen Ende der Welt. Beim Frühstück setzt sich diese Handschrift fort: Wenn morgens Rösti serviert werden, schmeckt man die Schweizer Herkunft des Küchenchefs heraus.

In einer Metropole, die überwältigend sein kann, schafft das El Cortés einen seltenen Gegenpol. Es bewahrt Geschichte, ohne museal zu wirken. Es bietet Luxus, ohne laut zu sein. Und es zeigt, dass die spannendsten Neueröffnungen nicht immer jene sind, die am meisten glänzen – sondern jene, die eine Stadt besser verstehen lassen.