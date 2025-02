Teenies klauten teuren BMW und machten Spritztour

Der 15-jährige Lenker, welcher der jüngste von allen war, wurde nach der Verfolgungsjagd verhaftet.

Zwei Jugendliche, ein 15- und ein 16-Jähriger, waren in der Nacht auf Montag extra aus Oberösterreich in die Steiermark gereist, um dort einen unversperrten BMW zu klauen. Mit dem ungefähr 40.000 Euro-Schlitten fuhren sie Richtung Heimat und klaubten bei Oed, Bezirk Amstetten, drei weitere Freunde im gleichen Alter auf.

Die beiden Teenies dürften mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Weißenbach bei Liezen gefahren sein. Dort entdeckten sie gegen 2.40 Uhr vor einem Wohnhaus den unversperrten BMW. Der Zündschlüssel befand sich im Fahrzeug. Die Burschen nahmen das teure Auto in Betrieb und fuhren zurück nach Oberösterreich. In Kirchdorf-Umgebung stiegen drei Freunde in das geklaute Auto, welches der jüngste der Bande lenkte. Die fünf Oberösterreicher fuhren dann Richtung Wien weiter. Einer der Mitfahrer (16) stieg im Bereich Kirchdorf aus.

Nach Verfolgungsjagd gestoppt

Die Polizei war bereits alarmiert, eine bundesländerübergreifende Fahndung wurde eingeleitet. Autobahnpolizisten aus Amstetten konnten gegen 9.30 Uhr den gestohlenen BMW auf der Westautobahn in Richtung Wien ausfindig machen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt wurde der Wagen bei der Abfahrt Oed gestoppt.

An der Fahndung waren die Autobahnpolizei Amstetten, die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Oberösterreich und die Polizeiinspektion Kirchdorf an der Krems beteiligt. Die Außenstelle Niklasdorf des Landeskriminalamtes Steiermark übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Burschen sollen schon vor dieser Spritztour keine unbeschrieben Blätter gewesen sein sollen, wurden laut Polizei bereits alle im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten und Rechtsbeiständen vernommen.

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete schließlich die Einlieferung des 15-jährigen Lenkers, dem mutmaßlichen Initiator der Fahrt, in die dortige Justizanstalt an. Die anderen Burschen wurden angezeigt.