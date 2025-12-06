Großeinsatz nach Lawinenabgang

Laut "Tiroler Tageszeitung" seien drei Hubschrauber an einem Sucheinsatz im Bereich der Zugspitze beteiligt.

Tirol. Im Gemeindegebiet von Ehrwald kam es am Samstag kurz vor 10 Uhr zu einem Lawinenabgang im Bereich zwischen der Zugspitze und der Wiener Neustädter Hütte. Laut "Tiroler Tageszeitung", die sich auf erste Informationen der Leitstelle Tirol beruft, wird eine Person unter den Schneemassen vermutet. Ein Großaufgebot der Bergrettung steht im Einsatz, unterstützt von drei Hubschraubern, um die vermisste Person so schnell wie möglich zu lokalisieren.

Bei dem Verschütteten soll es sich laut dem Medienbericht um einen Klettersteiggeher handeln, der gemeinsam mit einem Kameraden am "Stopselzieher"-Klettersteig unterwegs war. Der Begleiter habe demnach den Notruf abgesetzt.