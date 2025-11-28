ORF-"Millionenshow": Anna Strigl zeigt Assingers Geheim-Gänge

Am 8. Dezember wird die Sendung ausgestrahlt. Auf Instagram bekommt man einen ganz neuen Einblick auf die Millionenshow mit Armin Assinger.

„Dancing Stars“-Teilnehmerin und Influencerin Anna Strigl (28) sorgt derzeit bei ihren Fans für Vorfreude: Sie wird in einer Ausgabe der „Millionenshow“ mit Armin Assinger zu sehen sein. Die Promi-Folge wird am 8. Dezember auf ORF 2 ausgestrahlt – doch Strigl gibt schon jetzt auf Instagram spannende Einblicke hinter die Kulissen.

Mehr lesen:

In ihren aktuellen Storys nimmt sie ihre Community mit ins Studio und zeigt erstmals Bereiche, die die Zuschauer normalerweise nicht zu Gesicht bekommen. Neben dem Blick auf den berühmten Kandidaten-Stuhl präsentiert Strigl auch den Backstage-Bereich – und enthüllt in einem kurzen Video sogar Armin Assingers geheime Studiogänge, die Moderator und Team nutzen, um ins Studio zu gelangen.

Für Strigl geht mit der Teilnahme ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung. „Ich liebe das Format und habe es immer mit meiner Omi geschaut – so cool, jetzt selbst dabei sein zu dürfen“, schreibt sie zu ihrem Posting.

Bewerbungen erwünscht

Gleichzeitig nutzt sie die Gelegenheit, um Werbung für das Casting zu machen: „Würdet ihr bei der Millionenshow mitmachen? Teilt das gerne! Man kann sich jetzt schon für die kommenden Sendungen bewerben – besonders junge Frauen werden gesucht, also macht mit!“ Dazu ruft sie ihre Follower auf, sich online für zukünftige Ausgaben zu bewerben.

Wie sich Anna Strigl vor Armin Assinger schlägt und wie weit sie es im Quiz schafft, erfahren die Zuschauer am 8. Dezember um 20.15 Uhr auf ORF 2.