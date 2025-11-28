Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Anna Strigl zeigt die "Millionenshow" aus einem anderen Blickwinkel
© Instagram

Promisendung

ORF-"Millionenshow": Anna Strigl zeigt Assingers Geheim-Gänge

28.11.25, 07:01
Teilen

Am 8. Dezember wird die Sendung ausgestrahlt. Auf Instagram bekommt man einen ganz neuen Einblick auf die Millionenshow mit Armin Assinger. 

„Dancing Stars“-Teilnehmerin und Influencerin Anna Strigl (28) sorgt derzeit bei ihren Fans für Vorfreude: Sie wird in einer Ausgabe der „Millionenshow“ mit Armin Assinger zu sehen sein. Die Promi-Folge wird am 8. Dezember auf ORF 2 ausgestrahlt – doch Strigl gibt schon jetzt auf Instagram spannende Einblicke hinter die Kulissen.

Mehr lesen:

In ihren aktuellen Storys nimmt sie ihre Community mit ins Studio und zeigt erstmals Bereiche, die die Zuschauer normalerweise nicht zu Gesicht bekommen. Neben dem Blick auf den berühmten Kandidaten-Stuhl präsentiert Strigl auch den Backstage-Bereich – und enthüllt in einem kurzen Video sogar Armin Assingers geheime Studiogänge, die Moderator und Team nutzen, um ins Studio zu gelangen.


 

Für Strigl geht mit der Teilnahme ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung. „Ich liebe das Format und habe es immer mit meiner Omi geschaut – so cool, jetzt selbst dabei sein zu dürfen“, schreibt sie zu ihrem Posting.

Bewerbungen erwünscht

Gleichzeitig nutzt sie die Gelegenheit, um Werbung für das Casting zu machen: „Würdet ihr bei der Millionenshow mitmachen? Teilt das gerne! Man kann sich jetzt schon für die kommenden Sendungen bewerben – besonders junge Frauen werden gesucht, also macht mit!“ Dazu ruft sie ihre Follower auf, sich online für zukünftige Ausgaben zu bewerben.

Wie sich Anna Strigl vor Armin Assinger schlägt und wie weit sie es im Quiz schafft, erfahren die Zuschauer am 8. Dezember um 20.15 Uhr auf ORF 2.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden