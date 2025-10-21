Alles zu oe24VIP
© ORF/Stefan Gregorowius

Lacher im ORF

"Millionenshow"-Hoppala: ORF-Star Armin Assinger löst Frage auf

21.10.25, 14:22
Kandidat Maximilian Schrempf durfte sich über einen weiteren Joker freuen - natürlich war das nicht geplant. 

Moderator Armin Assinger ist auch nach Jahrzehnten im ORF nicht vor kleinen Missgeschicken gefeit. Bei der Millionenshow am Montag passierte ihm bereits bei der ersten Frage ein Mini-Hoppala, das sowohl die Zuschauer als auch den Kandidaten Maximilian Schrempf herzlich zum Lachen brachte. Dieser wusste als einziger die richtige Antwort in der Schnellrate-Runde und schaffte es somit automatisch auf den heißen Stuhl.

Mehr lesen: 

"Blöderweise kann ich Gedanken lesen"

Bei der Frage „Es ist noch nicht aller...“ verriet Assinger prompt die Antwort, als ihm versehentlich das Wort „Tage“ entglitt. Dass das Sprichwort wohl kein schweres Rätsel darstellt, war dem beliebten Moderator natürlich bewusst, und er war sich sicher, dass auch Maximilian die richtige Antwort, nämlich Option C, gewählt hätte. Es war also kein gravierender Fehler, der ihm hier unterlief. „Blöderweise kann ich Gedanken lesen“, schmunzelte Assinger und ließ den Kandidaten die Antwort selbst eingeben.


 

Wäre ihm hingegen die Antwort zur Millionenfrage herausgerutscht, hätte das Glück für den Kandidaten sicherlich noch eine ganz andere Dimension angenommen. Doch so trug Assinger mit seinem kleinen Ausrutscher nur zur allgemeinen Belustigung bei – und die spannende Rate-Runde konnte ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt werden.

