Beauty-OP für Ex-ORF-Lady Martina Kaiser? Sie gesteht: "Bin bissl g'spritzt!"

Die ehemalige ORF-Moderatorin muss sich immer wieder eigenwilligen Fragen zu ihrem Äußeren stellen. Sie kontert auch dieses Mal mit Ehrlichkeit und Humor.

Martina Kaiser, ehemalige ORF-Moderatorin, ist heute nicht nur als DJane aktiv, sondern hat sich auch als Influencerin einen Namen gemacht. Ihre Posts und Stories auf Social Media bieten einen Einblick in ihr Leben, ihre Karriere und ihre Haltung zu den Herausforderungen, denen sie immer wieder begegnet. Und diese Herausforderungen sind vielfältig: Bodyshaming, Sexismus und eigenwillige Fragen zu ihrem Äußeren gehören für die fesche 55-Jährige leider zum Alltag.

Immer wieder muss sich Kaiser mit Kommentaren und Fragen auseinandersetzen, die auf ihr Aussehen abzielen. Die ehemalige Moderatorin, die für ihre positive Ausstrahlung und ihre stilvolle Präsenz bekannt ist, bleibt jedoch meist gelassen und reagiert mit Humor. Jüngst wurde sie wieder mit einer etwas seltsamen Frage konfrontiert: Ein Fan wollte wissen, ob ihre Lippen „aufgespritzt“ seien.

Martina Kaiser beantwortet ihre Follower-Anfragen stets ehrlich. © Instagram

Kaiser "wahnsinnig"?

Kaiser ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und antwortete auf ihre eigene, charmante Art: „Ich wurde ja schon vieles gefragt, aber das ist eine Premiere. Vielleicht bin ich a bissl g'spritz, aber meine Lippen sicher nicht“, schrieb sie in einem Post und fügte die humorvolle Definition von „g(e)spritzt“ hinzu: „wahnsinnig, nicht ganz dicht“. Damit machte sie nicht nur eine lustige Bemerkung, sondern zeigte einmal mehr ihre Fähigkeit, mit Kritik und seltsamen Fragen souverän umzugehen.

Die Influencerin hat sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Dabei setzt sie auf Authentizität und lässt ihre Follower an ihren Gedanken und Erfahrungen teilhaben. Doch trotz des humorvollen Umgangs mit den Kommentaren, bleibt das Thema Körperbild und die damit verbundene öffentliche Wahrnehmung für viele Frauen ein sensibles Thema. Kaiser geht mit ihrem Humor und ihrer Selbstsicherheit ein gutes Beispiel voran und zeigt, wie wichtig es ist, sich nicht von negativen Kommentaren aus der Ruhe bringen zu lassen.