Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Martina Reuter
© Instagram

Schmerzhaft

ORF-Star Martina Reuter: Bänderriss 12 Tage vor Wettkampf!

21.10.25, 12:03
Teilen

Sie hat eine unglaubliche Transformation hinter sich. Martina Reuter hat in den letzten 18 Monaten ihr gesamtes Leben umgestellt - ihre Einstellung motiviert viele andere. 

ORF-Modeexpertin Martina Reuter steht nicht nur im Rampenlicht für ihre Fachkenntnisse in Mode, sondern begeistert auch mit ihrer Abnehm-Performance und beim Bodybuilding. Monate der harten Arbeit und intensiven Vorbereitung auf ihren Bodybuilding-Wettkampf liegen bereits hinter ihr, als plötzlich ein unerwarteter Rückschlag eintritt: Ein unglücklicher Unfall, der mit einem einzigen Schritt auf einer Treppe begann, führte zu einer Verletzung – ein Band riss.

Mehr lesen: 

Doch statt den Kopf hängen zu lassen, zeigte Reuter, was wahre Stärke bedeutet. In einem emotionalen Posting teilte sie ihre Gedanken: „In jedem Heldenmoment steckt eine Prüfung“, schrieb sie und betonte, dass wahre Stärke nicht in den Momenten des Erfolgs liegt, sondern in denen, in denen das Leben zuschlägt, ohne zu fragen. „Viele würden aufgeben. Viele würden sagen: ‚Das war’s.‘ Aber ich? Ich bin nicht viele.“

 


 

Reuter will trotzdem zum Wettbewerb

Obwohl der Wettkampf nur noch 12 Tage entfernt ist, lässt sich Martina nicht entmutigen. Sie kühlte ihre Verletzung, beißt die Zähne zusammen und kämpft weiter. „Ich stehe wieder auf“, erklärt sie und betont, dass wahre Stärke sich in den schwierigen Momenten zeigt, wenn alles gegen einen spricht.

 


 

Mit Herz, Stolz und einem unerschütterlichen Willen wird sie sich bald der Bodybuilding-Bühne stellen – nicht perfekt, aber entschlossen und voller Tatendrang. „Das hier ist kein Rückschlag. Das ist meine Heldenprüfung. Und ich werde sie bestehen“, so Reuter weiter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden