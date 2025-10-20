Nach ORF-Rauswurf: Funkelndes Comeback für Claudia Reiterer

Die Moderatorin glänzt am Donnerstag in einer völlig neuen Rolle und kehrt auf die Bühne zurück.

Nach jahrelanger Treue beim ORF, wo sie zuletzt unverdient vom Bildschirm verbannt wurde, setzt Moderatorin Claudia Reiterer nun neue, glanzvolle Akzente in ihrer Karriere. Der Sympathieträgerin bleibt die Bühne erhalten, doch ihre Richtung erweitert sich, und das auf eine sehr elegante Weise.

Am kommenden Donnerstag, den 23. Oktober, wird Claudia Reiterer die Austria Gala in den Wiener Sofiensälen moderieren – und dabei nicht nur mit ihrer charmanten Art begeistern, sondern auch mit einem strahlend funkelnden Auftritt. Der bekannte Luxus-Juwelier Chopard, ein familiengeführtes Unternehmen, das für seine Werte wie Respekt und Vertraulichkeit steht, sorgt dabei für den glanzvollen Auftritt der Moderatorin. Das Unternehmen unterstützt starke Frauen wie Claudia Reiterer dabei, ihre persönliche Stärke und Ausstrahlung noch weiter zu unterstreichen.





Strahlende Eleganz in Chopard-Juwelen

Mit Juwelen im Gesamtwert von 120.000 Euro wird Claudia Reiterer an diesem besonderen Abend ein wahres Funkeln und Glitzern in den Sofiensälen verbreiten. Ein Highlight sind die Ohrringe aus der exklusiven L'Heure du Diamant-Kollektion, die mit einem Wert von 75.000 Euro ein Statement setzen. Die Diamanten und Rubine, die die Ohrringe zieren, stehen nicht nur für Luxus, sondern auch für die unerschütterliche Stärke und Persönlichkeit von Claudia Reiterer.

Claudia Reiterer trägt funkelnde Geschmeide. © Chopard

Doch das Funkeln hört hier nicht auf: Eine atemberaubende Kette im Wert von 45.000 Euro, die mit einem Rubin im birnenförmigen Schliff verziert ist, rundet den Look ab. Das beeindruckende Schmuckstück wird nicht nur die Blicke auf sich ziehen, sondern auch symbolisieren, wie Reiterer ihre eigene Stärke und Ausstrahlung unterstreicht – funkelnd und selbstbewusst.

Ein neuer Schritt für Claudia Reiterer

Mit ihrem Comeback bei der Austria Gala zeigt Claudia Reiterer nicht nur, dass sie sich nach Jahren der Entbehrung nicht unterkriegen ließ, sondern auch, dass sie zu einer noch stärkeren und selbstbewussteren Persönlichkeit gewachsen ist. Ihre Zusammenarbeit mit Chopard ist dabei ein weiteres Zeichen ihrer Entschlossenheit, neue Wege zu gehen und ihre Karriere auf ihre ganz eigene Art und Weise weiterzuführen.