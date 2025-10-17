Verena Scheitz packt aus: Deshalb musste ORF-Star wirklich gehen

Verena Scheitz hat bei "Willkommen Österreich" erstmals selbst über ihr ORF-Aus gesprochen – und erklärt, warum ihr Vertrag nicht verlängert wurde.

Nach ihrem Abschied Ende 2024 gehört Verena Scheitz nicht mehr zum ORF-Team. Ihr Vertrag wurde nicht verlängert – eine Entscheidung, die viele Fans überraschte.

Auftritt bei "Willkommen Österreich"

In der Sendung "Willkommen Österreich" sprach Scheitz nun selbst über ihr Aus beim Sender. Sie erklärte dort, warum der Vertrag mit ihr nicht weitergeführt wurde.

Die Erklärung des Ex-ORF-Stars:

"Ich bin nicht rausgeflogen, sie haben den Vertrag nicht verlängert. Sie haben gesagt 'Studio 2 muss frischer werden."

"Man hat das Gefühl, dass man jetzt einfach zu jüngeren tendiert, man sieht es auch an meinen Kolleginnen."

"Ich möchte jetzt nicht zwischen Jung und Alt und Mann und Frau polarisieren - das mag ich überhaupt nicht."

"Aber man soll sich schon überlegen, ob man dieses Bild – 50+ und Frau und nicht mehr sichtbar am Schirm – wirklich beibehalten will."

Reaktion auf die Entscheidung

Die Nichtverlängerung ihres Vertrags hatte in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer zeigten sich überrascht über das Ende der Zusammenarbeit.

Rückblick auf die ORF-Zeit

Scheitz war über Jahre Teil des ORF-Teams und gehörte zu den bekannten Gesichtern im Programm. Mit ihrem Auftritt in "Willkommen Österreich" meldete sie sich nun selbst zu Wort.

© TZ ÖSTERREICH

© Harald Artner/TZ ÖSTERREICH

Klarstellung durch Scheitz

Bei ihrem Besuch in der Sendung gab sie erstmals öffentlich Einblick in die Hintergründe ihres Abgangs.