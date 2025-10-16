Trotz Sparkurs: ORF holt vierten (!) Skisprung-Experten

In der Olympia-Saison rüstet der ORF sein Experten-Team weiter auf.

Pünktlich zum Start in eine ganz besondere Saison verstärkt der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein Line-up mit Michael Hayböck (33). Der siebenfache WM-Medaillengewinner und Olympia-Silberadler von 2014 steigt nach seinem Karriereende im Frühjahr als neuer Experte und Co-Kommentator ein.

Auch Goldi & Schlieri dabei

Damit beschäftigt der ORF künftig vier Skisprung-Stars gleichzeitig: Neben Publikumsliebling Andreas Goldberger und Ex-Weltklasse-Springer Martin Koch wird nun auch Hayböck die Übertragungen begleiten. Bei Kulm und Vierschanzentournee ist zudem Gregor Schlierenzauer mit seiner Expertise am Start.

Debüt beim Sommer-GP in Hinzenbach

Erstes Highlight: Der Sommer Grand Prix in Hinzenbach am 18. und 19. Oktober (14.00 bzw. 13.30 Uhr, ORF 1). Kommentator ist Michael Roscher, von der Schanze berichtet Johannes Hahn. Hayböck freut sich auf sein TV-Debüt: „Ich habe nicht lange überlegt. Es ist eine coole Möglichkeit, meiner Leidenschaft treu zu bleiben. Ich werde versuchen, das Beste daraus zu machen – wie früher auf der Schanze.“ Olympia 2026 in Mailand und Cortina wirft seine Schatten voraus – und der ORF setzt trotz Sparkurs auf Starpower!