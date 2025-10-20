Alles zu oe24VIP
Sonja Sagmeister
© LinkedIn

Will nicht aufgeben

Nächster 50-Jähriger ORF-Star rausgeschmissen: "Methodisch kaltgestellt"

20.10.25, 10:06
Sonja Sagmeister wurde - schon wieder - vom ORF gekündigt.

Sonja Sagmeister  (50) soll nun endgültig nicht mehr für den ORF arbeiten, laut Medienberichten.

Darum geht's

Bereits vor einiger Zeit gab es einen Wirbel um ein Interview, das zur  Eskalation  führte: Sagmeister, damals in der "ZiB"-Wirtschaftsredaktion tätig, sah das ORF-Gesetz verletzt, weil sie von ihrer Vorgesetzten 2022 beauftragt wurde, ein Interview mit Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) zu führen, wobei sie mit der Art und Weise der Durchführung nicht einverstanden war. Sagmeister wollte sich in ihrer Fragenstellung journalistisch nicht einschränken lassen.

Geschädigt

Sie sah sich in ihrer journalistischen Freiheit geschädigt. Nachdem sie  Protest  erhoben hatte, seien ihr daraus Nachteile erwachsen, gab Sagmeister an. So wurde sie in eine andere Abteilung versetzt, durfte nur noch Nachrufe aus Archivmaterial basteln, im sogenannten "Todesarchiv". 

Sagmeister wörtlich und jüngst auch zur "Welt": "... nachdem ich als langjährige Wirtschaftsjournalistin Interventionen von innen und außen, intern im Unternehmen transparent zurück gewiesen habe, wurde ich als ORF-Redakteurin- für Österreich - ungewöhnlich methodisch kalt gestellt: nach Repressalien ins "Todesarchiv" versetzt (als Neo-Beauftragte für Nachrufe auf noch lebende Personen) und am Ende durch den Generaldirektor persönlich gekündigt." 

Schlechtes Alter

Sie bekam zwar recht, durfte wieder für den ORF arbeiten, doch wurde nun erneut gekündigt. Sie wolle allerdings nicht aufgeben, stellt bitter fest, dass 50 kein gutes Alter derzeit sei beim ORF...

