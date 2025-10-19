Alles zu oe24VIP
Ute Pichler
© ORF/Kärnten heute

TV-Urgestein

Abschied im Fernsehen – ORF-Moderatorin hört auf

19.10.25, 20:52
Teilen

Am Sonntagabend erlebten die Zuseher von "Kärnten heute" eine Überraschung. "Jetzt ist es soweit: Das war heute meine letzte Sendung und ich habe mich dazu entschieden nach 18 wirklich schönen Jahren mit der Moderation von 'Kärnten heute' aufzuhören", sagte Ute Pichler.

Kärnten. Die langjährige Moderatorin Ute Pichler hat sich am Sonntag am Ende der Sendung "Kärnten heute" von den Zuschauern verabschiedet und moderiert die Sendung nach 18 Jahren nicht mehr. Seit 2006 gehörte sie zum ORF-Kärnten-Team, ab 2007 moderierte sie die beliebte Nachrichtensendung im ganzen Bundesland. Ende September wurde bekannt, dass sie als "Kärnten heute"-Moderatorin aufhören wird, doch zunächst war der genaue Zeitpunkt noch unklar – bis zum Abschied heute Abend im TV: Mit den Worten "Ein Ende ist immer auch ein neuer Anfang" bedankte sich Pichler bei ihrem Team und bei den Zusehern für die gemeinsame Zeit. Sie betonte, dass sie sehr gerne Teil der Sendung gewesen sei.

Ute Pichler stammt aus Klagenfurt und studierte an der Alpen-Adria-Universität Lehramt für Englisch und Deutsch. Während ihres Studiums verbrachte sie auch Zeit im Ausland. Ihre Karriere im Medienbereich begann sie 1998 bei einem Kärntner Privatradiosender, bevor sie 2006 zum ORF wechselte. 18 Jahre lang moderierte sie die Sendung "Kärnten heute" und wurde für viele Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer vertrauten Stimme und einem bekannten Gesicht in Kärnten.

Am 19. Oktober 2025 endete damit offiziell ihre Zeit als "Kärnten heute"- Moderatorin.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

