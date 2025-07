Letzter Arbeitstag – ORF-Star sagt Ade

Eine ORF-Legende geht – Harry Manzl moderiert heute am Abend die letzte "Salzburg heute"-Sendung.

Nach über 40 Jahren beim ORF verabschiedet sich Harry Manzl in den Ruhestand, wie die "Salzburger Nachrichten". Der gebürtige Pinzgauer moderiert am Dienstagabend zum letzten Mal die Nachrichtensendung "Salzburg heute" (19 Uhr, ORF 2). Bereits am vergangenen Freitag hatte er seine finale Radiosendung bei "Radio Salzburg" absolviert – eingebettet in eine Überraschungssendung mit vielen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern.

Manzl, geboren 1960 in Zell am See, begann seine ORF-Karriere 1984 als Praktikant und war ab 1988 fixer Bestandteil von "Salzburg heute". Zusätzlich prägte er Radioformate wie "Ihr Vormittag" und "Radioschätze". Kollegin Karin Buttenhauser lobte seine Verlässlichkeit und humorvolle Art, die jede Sendung bereichert habe.

Ohne fixe Pläne, aber mit vielen Ideen

Der 65-Jährige blickt dem Ruhestand optimistisch entgegen – ohne fixe Pläne, aber mit vielen Ideen. Laut "Salzburger Nachrichten" möchte er sich künftig für Gesundheitsprojekte wie die Stiftung "Wings for Life" einsetzen, die Menschen mit Querschnittslähmung unterstützt. Außerdem interessiert er sich für Pferdesport. "Ein Freund von mir betreibt einen Reitstall und veranstaltet auch Wettkämpfe", sagt er gegenüber der Zeitung.

Weiters will sich Manzl stärker für Kinderbewegungsprojekte engagieren. Besonders am Herzen liegt ihm das Vorhaben "Kinder zum Sport", das Kindern – auch außerhalb der Bergregionen – regelmäßige sportliche Betätigung ermöglichen soll, etwa durch organisierte Skitage mit Shuttlebus und günstigen Saisonkarten.