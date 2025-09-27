Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
gregoritsch
© ORF (Screenshot)

Liebesglück

ÖFB-Star verrät in "Promi-Millionenshow" seine Verlobung

27.09.25, 21:21
Teilen

ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch verrät bei der "Promi-Sportler-Millionenshow", dass er verlobt sei.

Einen ganz intimen Einblick gibt Michael Gregoritsch bei der "Promi-Sportler-Millionenshow" am Samstagabend im "ORF 2". Der 31-Jährige ist verlobt. Bisher wussten nur seine Eltern darüber.

Bei der zehnten Frage plauderte er das Geheimnis aus. Die Frage lautete: "Der Österreicher Wilhelm Steinitz war der erste und der Inder D. Gukesh ist der aktuelle Weltmeister im ...?" Als Antwortmöglichkeiten gab es Armbrücken, Darts, Bogenschießen und Schach.

Freundin war Jugend-Schach-Weltmeisterin

Während er grübelte, sagte der Kicker: "Schach sollte ich ausschließen können, weil meine Verlobte in der Jugend Schach-Weltmeisterin war." Damit verriet der ÖFB-Star sein Liebesgeheimnis.

gregoritsch
© ORF (Screenshot)

Armin Assinger setzte nach und fragte überrascht: "Bist du verlobt?" Bisher wusste die Öffentlichkeit über die Verlobung nichts. Assinger wollte noch wissen: "Weiß das schon jemand in Österreich?" Gregoritsch antwortete lachend: "Ja, meine Eltern." Assinger fragte auch noch, ob Papa Werner Gregoritsch bald Opa werden könnte. Dazu meinte er schmunzelnd: "Wäre schön."

Verlobte kommt aus Deutschland

Weiter erzählte Gregoritsch, dass seine Verlobte Lara heißt und aus Freiburg kommt. Sie ist nicht mit dem ÖFB-Spieler nach Dänemark gezogen, wo er aktuell beim Klub Bröndby IF spielt.

Gregoritsch konnte die Frage richtig beantworten. Die Lösung: natürlich Schach. Der ÖFB-Star erspielte 25.000 Euro für den guten Zweck.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden