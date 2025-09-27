Dortmund hält mit 2:0-Sieg in Mainz Schritt mit Bayern

Borussia Dortmund bleibt Tabellenführer FC Bayern in der deutschen Fußball-Bundesliga auf den Fersen.

ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und Co. gewannen am Samstag beim FSV Mainz 05 mit 2:0, hielten damit ihren ungeschlagenen Status und liegen weiter nur zwei Punkte hinter dem makellosen Titelverteidiger zurück. Der hatte bereits am Freitag zum Auftakt der 5. Runde gegen Werder Bremen mit 4:0 die Oberhand behalten. Rang drei wird weiter durch RB Leipzig besetzt.

Die "Bullen" setzten sich trotz eines vergebenen Elfmeters von Christoph Baumgartner (90.) in Wolfsburg mit 1:0 durch und haben nach dem vierten Saisonsieg auch nur drei Zähler Rückstand auf die Spitzenposition. Eintracht Frankfurt sprang dank eines verrückten 6:4 beim neuen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach auf Rang vier. Bayer Leverkusen ist nach einem 2:1 beim FC St. Pauli Fünfter. Die Werkself ist unter Neo-Trainer Kasper Hjulmand weiter ungeschlagen. Die ersten Punkte sammelte der 1. FC Heidenheim mit einem 2:1 gegen den FC Augsburg, beide Nachzügler halten bei drei Zählern.

Dortmund als Konterspezialist

Dortmund glänzte in Mainz als Konterspezialist. Unmittelbar nachdem der Mainzer Paul Nebel die Stange getroffen hatte, stellte Daniel Svensson am Ende eines Gegenstoßes auf 1:0 für die Gäste (27.). Karim Adeyemi hatte in der Entstehung seine Füße im Spiel, was auch bei Treffer Nummer zwei der Fall war. Diesmal leitete der Ex-Salzburger mit seiner Geschwindigkeit einen Gegenstoß in der eigenen Hälfte ein und vollendete nach Vorarbeit von Julian Brandt auch selbst ins Eck (40.). Adeyemi war damit in den jüngsten vier Pflichtspielen an sechs Toren beteiligt, dreimal traf er selbst.

Nach der Pause gab es nur noch einen Aufreger. Mainz-Tormann Robin Zentner foulte als letzter Mann den nach einem weiten Kobel-Abschlag durchbrechenden Adeyemi außerhalb des Strafraums und sah zu Recht die Rote Karte (67.). Weiterer Treffer gelang dem BVB mit dem bis zur 77. Minute spielenden Sabitzer trotz Überzahl keiner mehr.

Leipziger mit 4. Sieg in Folge

Den Leipzigern, wo neben Baumgartner auch Nicolas Seiwald in der Startelf stand, reichte ein frühes Tor von Johan Bakayoko (8.), um aus Wolfsburg drei Punkte zu entführen und Sieg Nummer vier in Folge zu fixieren. Dass Baumgartner kurz vor Schluss einen Strafstoß knapp neben das Tor setzte, blieb ohne Folgen. Bei den Wolfsburgern blieb Patrick Wimmer zur Pause in der Kabine.

Frankfurt führte gegen bis dahin desaströse Gladbacher, bei denen Kevin Stöger schon nach 38 Minuten ohne Verletzung ausgetauscht wurde, zur Pause 5:0. Nach Wiederbeginn zeigten die Gastgeber ein anderes Gesicht, die Niederlage konnten sie aber beim zweiten Auftritt unter Interimstrainer Eugen Polanski nicht verhindern. Leverkusen setzte den Aufwärtstrend unter Hjulmand fort, sieben von neun möglichen Punkten wurden zuletzt geholt. Edmond Tapsoba (25.) und Ernest Poku (58.) trafen für den Meister von 2024.

Der erste Sieg Heidenheims wurde von einem schweren medizinischen Notfall überschattet. Ein Fan musste nach einem Sturz von einem Zaun mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.