Kotaskova
© BNW: FRB Media/Christopher Blank

Mega-Fight

Wiener Boxerin greift nach der WM-Krone

05.02.26, 22:20 | Aktualisiert: 05.02.26, 23:28
Große Chance für Österreichs Box-Sport: Michaela Kotaskova (34) tritt in London gegen die Ex-Undisputed-Weltmeisterin Chantelle Cameron (34) an. Es geht um den WBO Jr. Middleweight World Champion Titel.

Die in Wien lebende tschechische Profiboxerin vom Boxclub "Bounce", Michaela Kotaskova, steht vor dem bislang größten Kampf ihrer Karriere. In London wartet mit Chantelle Cameron eine der härtesten Gegnerinnen der Welt.

Cameron, in der Szene als "Il Capo" bekannt, dominierte jahrelang das Halbweltergewicht und hielt zeitweise die Titel aller vier großen Verbände (WBA, WBC, IBF, WBO). Kotaskova, die amtierende WBF-Weltmeisterin, will nun den nächsten Schritt gehen und sich einen Gürtel der "Big-4" sichern. "Ich komme nicht nach London, um Erfahrung zu sammeln, sondern um zu zeigen, dass ich auf dieses Level hingehöre", zeigt sich Kotaskova selbstbewusst.

Michaela Kotaskova gegen Chantelle Cameron
© zVg

Zehn Jahre harte Arbeit

Ihr Manager Marcos Nader zeigt sich von der Disziplin seiner Athletin beeindruckt. Er betont: "Zehn Jahre lang – ohne Ausreden, ohne Kompromisse – hat sie in unseren Hallen alles gegeben. Das ist reiner Wille und Disziplin. Sie ist ein Vorbild, nicht nur für Mädchen und Frauen, sondern für alle, die täglich hart für ihre Ziele arbeiten." Nader weiter: "Ich bin überzeugt, dass sie in London eine großartige Leistung zeigen und den einen oder anderen überraschen wird."

Bühne der Box-Superstars

Der Kampf wird im Umfeld von "Most Valuable Promotions" (MVP) stattfinden. Die Organisation von Jake Paul ist dafür bekannt, Frauenboxkämpfe als Main Events auf die ganz große internationale Bühne und zu großen Streaming- und TV-Plattformen zu bringen. "Für Bounce und Michaela Kotaskova ist dieser Fight ein klares Statement: österreichisches Frauenboxen ist bereit für die internationale Spitze", heißt es in einer Bounce-Aussendung.

