Bürgermeister Ludwig gratuliert Bronze-Boxer Derouiche

Bürgermeister Michael Ludwig hat gestern, Dienstag, den österreichischen Boxer Michael Derouiche im Wiener Rathaus empfangen und ihm persönlich zu seiner historischen Bronzemedaille bei der Box-Weltmeisterschaft in Liverpool gratuliert.

Der Jubel war groß und die Anerkennung aufrichtig. Im Rathaus wurde am Dienstag ein junger Sportler geehrt, der Österreichs Boxgeschichte geschrieben hat. Michael Derouiche, 22 Jahre alt, wurde dort von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) für seine Leistung bei der Box-Weltmeisterschaft persönlich gewürdigt. Er hatte sich im September in Liverpool eine Bronzemedaille erkämpft und damit als erster österreichischer Amateurboxer überhaupt eine WM-Medaille im olympischen Boxen gewonnen. Der gebürtige Wiener, dessen Mutter aus Österreich und dessen Vater aus Tunesien stammt, kämpfte sich trotz schwieriger Vorbereitung und Fieber vor dem entscheidenden Kampf bis ins Halbfinale der Halbschwergewichtsklasse vor.

Ehrung für Wiens Box-Talent: Bürgermeister Ludwig gratuliert Michael Derouiche zu historischem Erfolg. © Stadt Wien / Christian Jobst

Von Ottakring bis Liverpool

Sein sportliches Zuhause ist der Boxclub Bounce in Ottakring. Der Verein wurde vom verstorbenen Daniel Nader gegründet und wird heute von Ex-Profi Marcos Nader geleitet. Bounce steht nicht nur für Training und Wettkampf, sondern auch für Integration, Zusammenhalt und Wertevermittlung. Diese Prinzipien spiegeln sich in Derouiches Werdegang und seinem Erfolg. "Michael Derouiche hat mit seiner Leistung nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch gezeigt, wofür Wien steht. Für Einsatz, Vielfalt und Zusammenhalt“, sagte Bürgermeister Ludwig. Der mehrfache Staatsmeister wurde beim Empfang von Vertretern des Vereins und des Österreichischen Boxverbands begleitet.

Stolz, Dankbarkeit und ein starkes Zeichen

Derouiche zeigte sich gerührt von der Ehrung. "Ich bin sehr stolz, diese Medaille für Österreich geholt zu haben. Sie gehört nicht nur mir, sondern meinem ganzen Team und allen, die mich auf diesem Weg unterstützt haben", so der 22-Jährige. Bürgermeister Ludwig hob in seiner Rede die Bedeutung des Vereinssports hervor. Er betonte, dass Derouiches Erfolg ein starkes Zeichen dafür sei, wie junge Menschen mit Disziplin und Durchhaltevermögen Großes erreichen können. Zum Abschluss nannte er den Boxer ein großartiges Vorbild für viele junge Wienerinnen und Wiener und gratulierte herzlich.