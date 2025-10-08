Älteste Wienerin Emma Wenda mit 110 Jahren verstorben

Emma Wenda hat in ihrem Leben mehr erlebt als ganze Generationen zusammen. Sie wurde 1915 geboren und überstand zwei Weltkriege, Pandemien und persönliche Rückschläge. Nun ist die älteste Wienerin im Alter von 110 Jahren gestorben.

Sie überstand zwei Weltkriege, die Spanische Grippe und eine Corona-Infektion. Nun ist Emma Wenda tot. Die älteste Wienerin starb am 26. September 2025 im Alter von 110 Jahren, 2 Monaten und 20 Tagen im Pflegewohnhaus Laaerberg in Wien-Favoriten.

Emma Wenda wurde am 7. Juli 1915 in Biedermannsdorf geboren. Sie wuchs mit fünf Geschwistern auf und verbrachte ihre Kindheit in Niederösterreich, bevor die Familie 1927 in die Steiermark übersiedelte. Dort begann sie eine Kochlehre im ehemaligen Nobelhotel Binder in Mönichkirchen. Als junge Frau zog sie nach Wien, arbeitete in der Gastronomie und später viele Jahre als Straßenbahn-Schaffnerin bei den Wiener Linien. Ihr Mann Josef verstarb bereits 1969.

Ein Leben voller Widerstandskraft

Emma Wenda galt als Sinnbild für Lebensmut. Im Jahr 1918 überstand sie die Spanische Grippe. Jahrzehnte später überlebte sie die Corona-Pandemie. Mit 102 ließ sie sich eine neue Hüfte einsetzen. Mit 103 nahm sie eine umfassende Zahnsanierung in Kauf. "Wir hatten im Krieg so wenig zu essen und das Leben war trostlos und hart in dieser Zeit. Das hat den Körper abgehärtet“, sagte sie einmal. Ihre Nichte erzählte, dass ihre positive Sicht auf das Leben und ihr eiserner Wille viel dazu beigetragen hätten. "Sie war immer wissbegierig und offen für Neues", sagte sie.

Aktiv bis zuletzt

Auch im hohen Alter blieb Emma Wenda aktiv. Mit 95 Jahren machte sie einen Hubschrauberrundflug über Mürzzuschlag. Ihre Sehbehinderung ließ sie sich kaum anmerken. Hörbücher halfen ihr, ihren unermüdlichen Wissensdurst zu stillen. Sie liebte Schokolade, Mohnstrudel, Apfelstrudel und zu besonderen Anlässen eine Punschtorte. Auch zu ihrem 110. Geburtstag im Juli wurde diese Tradition gepflegt. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gehörte zu den Gratulanten.

Die letzten 18 Jahre ihres Lebens verbrachte sie in den Häusern zum Leben. Zunächst lebte sie zehn Jahre im Haus Wienerberg in einem eigenen Appartement. Danach zog sie in die Pflegestation im Haus Laaerberg. Seit 2024 war sie offiziell die älteste Wienerin. Am 26. September verließ sie diese Welt. "Sie hat ihrer inneren Uhr gehorcht", schrieben ihre Verwandten.