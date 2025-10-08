Alles zu oe24VIP
Harald Serafin
© Facebook

Große Emotionen

Abschied von Harald Serafin (†93): Klassik-Stars ehren ihn im Wiener Stephansdom

08.10.25, 08:30
Teilen

Heute um 15 Uhr versammelt sich Österreich im Wiener Stephansdom, um Abschied von Harald Serafin zu nehmen. Familie, Freunde, Wegbegleiter und zahlreiche Klassik-Stars erweisen dem beliebten Entertainer und „Mister Operette“ die letzte Ehre. 

Heute ab 15 Uhr nehmen Familie, Freunde und zahlreiche Wegbegleiter im Wiener Stephansdom Abschied von Harald Serafin (†93). Der beliebte Entertainer, langjährige Intendant der Seefestspiele Mörbisch und Publikumsliebling der österreichischen Kulturszene wird in einer feierlichen Messe geehrt, die Dompfarrer Toni Faber zelebrieren wird.

Mehr lesen: 

Alle, die Harald Serafin geschätzt und geliebt haben, sind herzlich eingeladen, diesem letzten Abschied beizuwohnen. Bereits beim feierlichen Einzug wird Musik von Johann Sebastian Bach erklingen – ein würdiger Auftakt für eine Zeremonie, die ganz im Zeichen von Serafins Leidenschaft für die Musik steht.

Große Namen

In bewegenden Würdigungsworten werden Ioan Holender, der ehemalige Direktor der Wiener Staatsoper, der frühere burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl sowie Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky das Leben und Wirken des „Mister Wunderbar“ Revue passieren lassen. Sie alle verband eine enge Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung mit dem Verstorbenen.

 


 

Tränen-Moment

Einer der emotionalsten Momente des Nachmittags wird zweifellos der Auftritt seines Sohnes Daniel Serafin sein. In seinen Abschiedsworten wird er nicht nur den Vater, sondern auch den Künstler würdigen, der das kulturelle Leben Österreichs über Jahrzehnte geprägt hat.

Andreas Schager mit Lidia Baich

Andreas Schager mit Lidia Baich 

© Tischler

Für die musikalische Gestaltung der Messe sorgen die international gefeierte Sopranistin Camilla Nylund, der Tenor Andreas Schlager sowie die Violinistin Lidia Baich – allesamt Künstlerinnen und Künstler, die Serafin in besonderer Weise verbunden waren. Ihre Darbietungen werden den Abschied zu einem tief bewegenden musikalischen Gedenken machen.

Mit dieser Feier im Stephansdom verabschiedet sich Österreich von einem großen Entertainer, einem leidenschaftlichen Musikliebhaber und einem Menschen, der mit seinem Charme und Humor Generationen begeistert hat.

