Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Schnitzelgate in Floridsdorf: Kult-Wirt sucht Zechpreller über Facebook
© Getty Images

Zechpreller

Schnitzelgate in Floridsdorf: Kult-Wirt sucht Zechpreller über Facebook

08.10.25, 11:00
Teilen

Ein Essen, zwei Gäste und eine offene Rechnung. Das Floridsdorfer Schwaigerwirt wurde nicht nur kulinarisch besucht, sondern auch finanziell hängen gelassen. Jetzt bittet das Gasthaus auf Social Media zur Nachzahlung und bleibt dabei typisch wienerisch.

Mit einem charmanten Facebook-Posting sucht der Schwaigerwirt in der Schwaigergasse nun öffentlich nach zwei jungen Männern, die am Dienstagabend gegessen, aber nicht vollständig bezahlt haben. 78 Euro hätte die Rechnung betragen, doch auf dem Tisch blieben nur 20 Euro liegen. Während das Schnitzel bereits verdaut wurde, liefen aber die Kameras im Lokal still mit.

Die Rechnung belief sich auf 78 Euro - bezahlt wurden nur 20. 

Die Rechnung belief sich auf 78 Euro - bezahlt wurden nur 20. 

© Gasthaus Schwaigerwirt

Die beiden Herren betraten das Gasthaus in Floridsdorf gut gelaunt. Einer trug eine schwarze Jacke und Jeans, der andere ein weißes Leiberl, eine Kappe und weiße Turnschuhe. "Falls euch gerade angesprochen fühlts, leider habt ihr vergessen zu zahlen“, so Wirt Markus Oberbucher in seinem Posting. Seit einem Einbruch sei das Lokal an Ein- und Ausgängen videoüberwacht, wie er erklärt. "Man sieht eindeutig, dass niemand bei euch abkassiert hat", so der Wirt weiter.

"Seits leiwand"

Doch statt zu schimpfen, gibt er sich versöhnlich. "Vielleicht kam ja etwas dazwischen und ihr musstet schnell weg“, meint er. Seine Hoffnung auf Einsicht verpackt er in einen fast liebevollen Appell. "Seits leiwand und kommts das bezahln", bittet er. Sollte das nicht passieren, werde man "leider weitere Schritte in Betracht ziehen".

In Floridsdorf regelt man Dinge am liebsten direkt und ehrlich. Und manchmal beginnt Gerechtigkeit mit einem Posting, das gleichzeitig Mahnung, Einladung und Liebeserklärung an den Wiener Schmäh ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden