Österreich jubelt über erste Box-WM-Medaille

Derouiche verlor im WM-Halbfinale und holte damit Bronze.

Liverpool. Michael Derouiche hat bei der Amateur-WM der Boxer in Liverpool den Einzug ins Finale im Halbschwergewicht verpasst. Der 22-Jährige vom Wiener Boxclub Bounce verlor im Halbfinale der Halbschwergewichtsklasse (bis 85 kg) gegen Akmaljon Isroilov aus Usbekistan mit 0:5 nach Punktrichterentscheid. Der mehrfache Staatsmeister Derouiche hatte bereits vor dem Kampf Bronze sicher. Er ist damit der erste Amateur-Boxer aus Österreich, der eine WM-Medaille geholt hat.

Derouiche war vom 2024 verstorbenen Boxclub-Gründer Daniel Nader gesichtet und in weiterer Folge von Trainer Tom Knöbel an die Spitze herangeführt worden. "Michael lieferte auch im Halbfinale eine sehr starke Leistung ab. Ein echtes Kämpferherz. Wir sind alle sehr stolz auf ihn", sagte Marcos Nader, der nunmehrige Obmann des Boxclubs Bounce.

Michael Derouiche ist der erste Amateur-Boxer aus Österreich, der eine WM-Medaille geholt hat. © APA/ÖSTERREICHISCHER BOXVERBAND

Die seit 1974 ausgetragenen Weltmeisterschaften wurden bisher von der International Boxing Association (IBA) veranstaltet, in Liverpool ist der neue Weltverband World Boxing der Organisator. World Boxing hat die IBA vor einiger Zeit als einziger vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannter Weltverband abgelöst.