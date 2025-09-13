Alles zu oe24VIP
Julian Nagelsmann
© Getty

Deutschland

Kult-Experte rechnet knallhart mit Teamchef ab

13.09.25, 15:04
Die Bundesliga rollt wieder: Nach der Länderspielpause steht der 3. Spieltag an – doch Didi Hamann hat erst noch Frust über das Nationalteam abzuladen. 

Nach der ersten Länderspielpause der neuen Bundesliga-Saison geht es am 3. Spieltag wieder los.

Hamanns Frust über die Nationalelf

Bei Sky sprach Experte Didi Hamann zunächst nicht über die Bundesliga, sondern über die Leistung der Nationalmannschaft. Der Kult-Experte teilte heftig gegen den deutschen Bundestrainer aus:  „Wenn sich der Trainer dann hinstellt und versucht, die Fans zu belehren, dann habe ich ein Problem damit. Er soll sich auf das konzentrieren, was wichtig ist: dass die Mannschaft gut und besser spielt. Da müssen wir uns um Längen steigern, wenn wir eine Chance haben wollen.“ 

Schlechte Ergebnisse zuletzt

Gegen die Slowakei setzte es eine bittere 0:2-Niederlage, gegen Nordirland gab es zwar einen 3:1-Erfolg, doch dieser fiel alles andere als souverän aus.

Didi Hamann
© Getty via oe24

Bundesliga wieder im Fokus

Trotz der Kritik richtet sich der Blick nun auf das kommende Bundesliga-Wochenende. Fans dürfen sich auf den dritten Spieltag der Saison freuen.

