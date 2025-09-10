Berater heizt Gerücht um Manuel Neuer (39) an

„Manu wird sicher nicht Nein sagen“

Neun Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft ist Deutschland in der Krise. Die NagelsmannJulian Nagelsmann blamierte sich zuletzt gegen die Slowakei und muss sogar um die Quali zittern. Eine Baustelle ist dabei die Torhüterposition.

Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer ist Marc-André ter Stegen die neue Nummer 1, der Barca-Schlussmann fällt derzeit aber verletzt aus und wurde beim spanischen Meister im Sommer auch noch eiskalt aussortiert.

"Sagt sicher nicht Nein"

Darum fordern immer mehr Experten und Fußballfans ein Comeback von Manuel Neuer. Der Bayern-Goalie könnte auch tatsächlich zurückkehren. „Wenn ich jetzt eine klare Antwort gebe, öffne ich ein Fass ohne Boden. Er ist in Topform und liefert absolut ab“, sagt sein Berater Thomas Kroth in einem Interview mit der Wetterauer Zeitung.

Die Chancen für ein Comeback stehen gut. „Wenn Julian Nagelsmann auf dieser Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und er gefragt wird – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen“, so sein Berater.