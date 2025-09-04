Sensations-Gerücht um Manuel Neuer (39)

Die Spekulationen um den Bayern-Goalie werden lauter.

Am heutigen Donnerstag wird es für Deutschland ernst: Mit dem Spiel gegen die Slowakei startet die DFB-Elf mit dem ersten Quali-Spiel das Unternehmen WM-Pokal. Ein Jahr vor dem Mega-Turnier in Nordamerika ist bei unseren Nachbarn vor allem eine Position offen: der Tormann.

Manuel Neuer ist nach der EM im Vorjahr zurückgetreten und hat damit (vermeintlich) den Weg für Marc-André ter Stegen freigemacht. Der Barca-Schlussmann ist aktuell aber verletzt und hat zudem beim spanischen Meister seinen Stammplatz verloren.

© Getty

Comeback bei der WM?

Deshalb werden die Rufe nach einem Neuer-Comeback nun wieder lauter. "Es kommt auf die Leistungen der Torhüter an, die das Vertrauen von Julian Nagelsmann bekommen. Wenn dann irgendwelche Zweifel entstehen, dann sollte er zumindest mit Manuel Neuer den Kontakt suchen", fordert etwa Lothar Matthäus in der BILD. Vieles hänge davon ab, ob ter Stegen Spielpraxis bekommt. Ist dies nicht der Fall, dann wäre der Bayern-Schlussmann ein ernsthafter Kandidat.

Neuer selbst hat ein Comeback bisher stets ausgeschlossen. Dennoch scheint es möglich, dass der 39-Jährige zu einer Rückkehr bereit ist, falls ihn Bundestrainer Nagelsmann darum bittet.