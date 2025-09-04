ORF und ServusTV teilen sich WM und EM auf

Es steht sogar schon fest, wer welche Spiele bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko überträgt. Auch die Spiele der EM 2028 werden sich der ORF und Sky teilen.

ORF und ServusTV kooperieren erneut bei zwei Fußballgroßereignissen: Nach der WM 2022 und der UEFA EURO 2024 zeigen der ORF als WM26-Rechteinhaber und der Salzburger Privatsender, er hält die Rechte an der EURO 2028, alle 104 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sowie alle 51 Spiele der UEFA EURO 2028.

Wer welche Spiele zeigt

Als Rechtehalter an der Endrunde der 23. Fußball-Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli 2026), an der erstmals 48 Nationen teilnehmen werden, überträgt der ORF an ServusTV das Ausstrahlungsrecht an 52 von insgesamt 104 Live-Spielen. Der ORF zeigt ebenso 52 Spiele live, darunter das Eröffnungsspiel sowie das Finale exklusiv. Beide Sender übertragen jeweils vier Achtelfinal-Begegnungen, zwei Viertelfinalspiele sowie eine Semifinal-Partie. Bei Qualifikation der österreichischen Nationalmannschaft zeigt der ORF das erste und dritte Gruppenspiel, ServusTV das zweite Spiel der Gruppenphase und bei Weiterkommen das Sechzehntelfinale live. Der ORF überträgt alle restlichen ÖFB-Spiele.

Auch EM 2028 in Großbritannien und Irland im ORF und auf Sky

Bei der EM 2028 (9. Juni bis 9. Juli 2028) ist es umgekehrt: ServusTV überträgt als Rechtehalter an der EM an den ORF das Ausstrahlungsrecht an 25 von insgesamt 51 Live-Spielen. ServusTV zeigt 26 Begegnungen live, darunter das Eröffnungsspiel sowie das Finale exklusiv. Beide Sender übertragen jeweils vier Achtelfinal-Begegnungen, zwei Viertelfinalspiele sowie eine Semifinal-Begegnung. Bei Qualifikation der österreichischen Nationalmannschaft zeigt der ORF das zweite Spiel der Gruppenphase und bei Weiterkommen das Achtelfinale live. ServusTV überträgt alle restlichen ÖFB-Spiele.

"Das Jahr 2026 ist ein Jahr der Superlative und bietet mit der Fußball-WM, dem ESC (Anm.: Eurovision Song Contest) und Winter-Olympia gleich drei Großproduktionen, umso sinnvoller ist es, hier die Kooperation zu suchen bzw. die bewährte Zusammenarbeit fortzusetzen und WM wie EURO zur Gänze im Free-TV zu halten", betonte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. "Wir setzen fort, was sich schon bei der WM 2022 und der UEFA EURO 2024 bewährt hat. Die neuerliche Zusammenarbeit mit dem ORF ist nicht nur für die beiden Sender sinnvoll, sondern kommt insbesondere den österreichischen Fußballfans zugute und stärkt den heimischen Medienstandort", sagte ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider.