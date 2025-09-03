Hammer-Gerücht: Zwei Top-Klubs wollen David Alaba

Wechselt ÖFB-Kapitän David Alaba (33) in die Türkei?

David Alaba bereitet sich derzeit mit der Nationalmannschaft auf die wichtigen WM-Quali-Spiele gegen Zypern und Bosnien vor, die Gerüchte über einen Real-Abschied reißen aber auch nach dem Ende des Transferfensters in Europas Top-Ligen nicht ab. Spanische Medien spekulieren nun über einen Wechsel des ÖFB-Kapitäns in die Türkei.

Interesse aus der Türkei

Wie das Portal „Defensa Central“ zeigt, zeigen die Istanbuler Klubs Fenerbahçe und Beşiktaş großes Interesse an Alaba und wollen den 33-Jährigen noch im Sommer (Transferschluss in der Türkei ist der 12. September) verpflichten. Sowohl Fenerbahçe als auch Beşiktaş suchen dringend nach einem erfahrenen, kostengünstigen Abwehrspieler – dabei scheint Alaba der richtige Mann zu sein. Möglich sei dabei eine Leihe oder ein Kauf um eine niedrige Summe.

Während sich Real durchaus gesprächsbereit zeigt, schließt Alaba weiterhin einen Wechsel aus. Der Österreicher will seinen Vertrag bei den Königlichen unbedingt erfüllen und hofft weiterhin auf seine Chance. Allerdings ist der 33-Jährige unter Neo-Trainer Xabi Alonso derzeit nur Ergänzungsspieler und kam in den ersten drei Saisonspielen zu keinem einzigen Einsatz. Die Situation ist damit ausgerechnet in der WM-Saison alles andere als optimal.