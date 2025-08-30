Alles zu oe24VIP
Alaba
2:1 gegen Mallorca

Alaba bei Real-Sieg nur auf der Bank

30.08.25, 23:55
Real Madrid hält auch nach der 3. Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft beim Punktemaximum. 

Die "Königlichen" feierten am Samstagabend im Estadio Santiago Bernabeu gegen Real Mallorca einen 2:1-Erfolg und mussten dabei den ersten Gegentreffer in der laufenden Saison hinnehmen. ÖFB-Star David Alaba wurde von Trainer Xabi Alonso wie schon beim 1:0 gegen Osasuna und 3:0 bei Real Oviedo nicht eingesetzt, bekam also vor den WM-Quali-Spielen mit Österreich keine Spielpraxis.

Die Madrilenen mussten nach einem Treffer von Vedat Muriqi (18.), der nach einem Eckball mit der Schulter traf, einem Rückstand nachlaufen. Ein Doppelschlag innerhalb von weniger als zwei Minuten brachte sie auf die Siegerstraße. Arda Güler (37.) nach Huijsen-Idealvorarbeit per Kopf war für den Ausgleich verantwortlich. Gleich darauf krönte Vinicius Junior (38.) eine Einzelaktion mit dem spielentscheidenden Treffer.

