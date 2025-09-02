Alles zu oe24VIP
Alaba
© ÖFB

Mit 78.000-€-Birkin

ÖFB-Comeback: Alaba glänzt als Modekapitän

02.09.25, 16:04
David Alaba ist zurück im Nationalteam – und das mit einem Auftritt, der nicht nur sportlich, sondern auch modisch für Schlagzeilen sorgt. 

Schon bei seiner Ankunft am Montag zauberte der Real-Madrid-Star seinen Kollegen ein Lächeln ins Gesicht. Vor allem Kumpel Marko Arnautović durfte sich über eine besonders innige Umarmung freuen. Doch während die Mitspieler ihren Kapitän feierten, hatten Modefans nur Augen für Alabas Outfit.

Real-Profi führt Luxus-Tasche aus

Der 33-jährige Wiener stieg im extravaganten Hemd mit Frauengesicht-Print des britischen Designers Wales Bonner (Preis: rund 700 Euro) aus dem Wagen – stilecht mit Krawatte. Und dann der Clou: Statt eines Koffers trug der Real-Madrid-Profi eine absolute Rarität am Arm – eine Hermès Limited Edition HAC Rock Birkin.

Sammler zahlen auf dem Wiederverkaufsmarkt bis zu 78.000 Euro für das Luxus-Stück. Ob auf dem Platz oder in Sachen Fashion – Alaba ist und bleibt der unangefochtene Style-Kapitän im ÖFB-Team.

