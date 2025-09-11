DFB-Comeback? Jetzt spricht Neuer

Die Gerüchteküche brodelt! Nach den Spekulationen um ein mögliches DFB-Comeback hat Bayern-Keeper Manuel Neuer nun selbst Stellung bezogen.

Berater Thomas Kroth brachte die DFB-Fans am Mittwoch mit einem Satz ins Schwitzen: „Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen.“ Prompt meldete sich Manuel Neuer selbst zu Wort – beim Meisterempfang des FC Bayern bei Ministerpräsident Markus Söder. Der 39-Jährige stellte klar: „Erstmal wurde ich ja nicht gefragt. Es war eine bewusste Entscheidung von mir, dass ich bei der Nationalmannschaft jetzt nicht mehr dabei bin und auch zurückgetreten bin. Dementsprechend steht das gar nicht im Raum für mich.“

»Aktuell denke ich nicht darüber nach«

Ganz so endgültig klang das aber nicht. Denn Neuer fügte an: „Ich hatte eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit und denke aktuell überhaupt nicht darüber nach, ob und wie das sein könnte. Mit der EM war das ein schöner Abschluss. Ich denke, dass ich viel bekommen habe vom deutschen Fußball – und vielleicht auch ein bisschen was zurückgegeben habe.“

Im August 2024 hatte der Bayern-Torhüter nach 124 Länderspielen seinen Rücktritt erklärt. Doch seitdem liefert er beim Rekordmeister wieder Woche für Woche Top-Leistungen. Kein Wunder also, dass viele Fans von einem Comeback zur WM 2026 träumen.

Hoeneß: »Manuel ist der Beste«

Auch im Bayern-Lager wächst die Sehnsucht nach der Rückkehr des Weltmeisters. Ehrenpräsident Uli Hoeneß machte keinen Hehl daraus: „Bei einer Weltmeisterschaft müssen die Besten spielen. Und Manuel ist der Beste. Deswegen muss er da spielen, wenn er gesund ist.“ Präsident Herbert Hainer legte nach: „Neuer ist der beste Torwart in Deutschland. Er tut jeder Mannschaft gut.“

Doch die Realität sieht komplizierter aus. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat längst Marc-André ter Stegen (33) zur Nummer eins gemacht. Der Barça-Keeper fällt derzeit mit Rückenproblemen aus – vertreten von Hoffenheims Oliver Baumann (35), der beim blamablen 0:2 gegen die Slowakei und beim zähen 3:1 gegen Nordirland im Tor stand. Dahinter lauert Alexander Nübel (28), aktuell vom FC Bayern an Stuttgart verliehen.

Noch ist ein Comeback also mehr Fantasie als Plan. Aber: Sollte ter Stegen auch im nächsten Jahr nicht fit sein – und die Konkurrenz nicht überzeugen –, dürfte ein Anruf von Nagelsmann bei Neuer plötzlich gar nicht mehr so unrealistisch wirken.