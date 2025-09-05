Legende Matthäus vernichtet DFB-Elf nach Peinlich-Pleite

Lothar Matthäus hat nach dem blamablen 0:2 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei deutliche Worte gefunden.

Der Rekordnationalspieler zeigte sich fassungslos: „Die Leistung der deutschen Mannschaft hat mich vollkommen überrascht, fast schockiert. Am Ende muss man sagen: Es war in der Höhe noch glücklich. Wenn Torwart Oliver Baumann nach einer 0:2-Niederlage noch der beste Mann war, spricht das Bände.“

Vor allem die Einstellung habe nicht gestimmt, so Matthäus weiter: „Konzentration, Bissigkeit, Leidenschaft – das hat alles gefehlt. Deutschland hat sich von einer taktisch gut eingestellten slowakischen Mannschaft überraschen lassen. Die deutsche Mannschaft war mit dem Kopf nicht auf dem Platz.“

Keine Zeit für Experimente

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann bekam Kritik ab – einerseits für seine Experimente, andererseits für die Spielertypen, auf die er setzt. Matthäus erinnerte daran, dass er selbst jüngst eine „Top-Elf“ mit mehr Mentalitätsspielern wie Andrich, Anton oder Schlotterbeck aufgestellt habe. Zudem habe er Zweifel an Nagelsmanns vielen taktischen Änderungen: „Ich denke, die Grundformation sollte ein 4-2-2-2 sein. Es gibt bei ihm sehr viele taktische Änderungen, Verschiebungen während der Spiele, immer wieder neue Abläufe. Vielleicht überfordert Nagelsmann mit seinen Ideen auch den einen oder anderen Spieler.“

Sein Rat: endlich eine klare Linie in der Defensive finden. „Ein System, das die Spieler kennen: entweder ein 4-2-3-1 oder ein 3-4-3, wie es Xabi Alonso in Leverkusen erfolgreich spielt. Aktuell kann ich bei der deutschen Nationalmannschaft keine DNA erkennen.“

Matthäus warnte, dass die Nationalelf nach dem kurzen EM-Hoch wieder auf dem falschen Weg sei: „Nagelsmann hat nun drei Spiele in Folge verloren. Wir haben Schritte in die falsche Richtung gemacht, anstatt nach vorne. Der Druck ist jetzt da – auf Julian und seine Mannschaft.“