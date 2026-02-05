Alles zu oe24VIP
Sacha Boey
Schneller Wechsel

Blitz-Abschied: Boey verlässt die Bayern

05.02.26, 19:23
Der FC Bayern München hat den Abgang von Sacha Boey offiziell gemacht. Der 25-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis bis zum Sommer zurück zu seinem Ex-Klub Galatasaray Istanbul.

Am Donnerstagabend machten die Münchner den Wechsel offiziell, nachdem Boey mittags zum Medizincheck nach Istanbul geflogen war. Danach unterschrieb er seinen Vertrag, wie "Bild" berichtet. Galatasaray zahlt für die Leihe 500.000 Euro und übernimmt das Gehalt von etwa 1,5 Millionen Euro für fünf Monate. Zudem besitzt der türkische Klub für den Sommer eine Kaufoption in Höhe von 15 Mio. Euro für den Franzosen.

Eberl setzt auf Spielpraxis

Sportvorstand Max Eberl erklärte: "Sacha kennt Galatasaray aus seiner Zeit, bevor er zu uns gewechselt ist, bestens und wird im vertrauten Umfeld keine lange Anlaufzeit brauchen. Er kann in den Play-offs der Champions League gegen Juventus Turin sowie im Titelkampf der türkischen Süper Lig auf höchstem Niveau Einsatzminuten sammeln, was seiner Entwicklung sehr gut tun wird." Der 30-Millionen-Einkauf von Sportdirektor Christoph Freund kam in München bisher nur auf 38 Einsätze und entpuppte sich bei Bayern bislang als Flop.

Prominenter Kollege in Istanbul

In der Türkei trifft Boey auf seinen ehemaligen Bayern-Kollegen Leroy Sané. Da das Transferfenster in der Türkei noch bis Freitag geöffnet ist, konnten die Bayern-Bosse den Deal realisieren, um Gehalt einzusparen. Der Verteidiger, der in München fünfmal für längere Zeit ausfiel, soll nun bei seinem alten Verein wieder zu gewohnter Stärke finden.

