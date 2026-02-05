Alles zu oe24VIP
Lawinen-Drama in Südtirol – zwei Tote

Tragödie in Sulden

Lawinen-Drama in Südtirol – zwei Tote

05.02.26, 16:32
Laut dem Portal "Südtirol News" verschüttete am Donnerstagnachmittag eine Lawine im Gemeindegebiet von Sulden mehrere Personen. Demnach konnte eine Person gerettet werden – zwei Personen kamen bei dem Lawinenunglück ums Leben.

Sulden/Innsbruck. Ein Lawinenabgang im Bereich der auf 3.325 Meter Höhe gelegenen Hinteren Schöntaufspitze in der Ortlergruppe in Sulden im Südtiroler Vinschgau hat Donnerstagnachmittag offenbar zwei Tote gefordert. Dies berichteten Südtiroler Medien unter Berufung auf Einsatzkräfte. Angaben zur Identität der verunglückten Wintersportler lagen noch nicht vor. Eine ebenfalls verschüttete dritte Person habe weitgehend unverletzt geborgen werden können, hieß es laut Rai Südtirol.

Ob weitere Personen verschüttet wurden, war vorerst unklar. Die Suche war noch im Gange. Innerhalb kurzer Zeit sollen in dem Gebiet zwei Lawinen abgegangen sein. Im Einsatz standen mehrere Bergrettungseinheiten, die Finanzwache sowie die drei Notarzthubschrauber Pelikan 1, Pelikan 2 und Pelikan 3. In Südtirol herrschte nach den Schneefällen der vergangenen Tage verbreitet große Lawinengefahr in höheren Lagen.

