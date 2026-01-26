Teenies schlugen um 6 Uhr früh in Handyshop zu

Sonntag um 6 Uhr, wenn andere selig mützeln, brachen drei Intensiv-Teenies (13,13 und 15) in Wien in einen Handyshop ein. Beute: iPhones, AirPods und Bares.

Wien. Drei Youngster-Täter in Sachen Einbruch unter Zuhilfenahme eines Nothammers schritten Sonntag in aller Herrgotts Früh in Neubau zur Tat jeder einzelne von ihnen nicht das erste Mal. Aufmerksame Zeugen, die allerdings ebenso schon wach waren, alarmierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, ergriffen die Burschen die Flucht. In einem Innenhof wurden die Teenies, ein 15-jähriger Rumäne und zwei 13-jährige Tschetschenen, dann von den Cops gestellt. Als Beute hatten sie Bargeld, mehrere hochpreisige Mobiltelefone und Kopfhörer aus dem Hause Apple dabei.

Die Polizisten fanden bei dem Dreikäsehoch-Trio außerdem eine Handkassa und das mutmaßliche Tatwerkzeug, einen offenbar aus öffentlichen Verkehrsmitteln gestohlenen Nothammer. Der 15-Jährige war der Polizei bereits bekannt, er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Seitens der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. Die beiden Strafunmündigen, die ebenfalls bereits beschriebene Blätter sind, wurden laut Polizei ihren Obsorgeberechtigten - in allen drei Fällen ihren Eltern - übergeben.