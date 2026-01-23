Milchbubi-Bande brach in über 50 Autos ein

Die amtsbekannten Jugendlichen, die immer wieder wegen Einbrüchen die Wiener Polizei auf Trab hielten, schlugen diesmal die Scheiben von über 50 geparkten Autos ein und stahlen daraus alles, was sie finden konnten.

Wien. Die drei Burschen - ein 16-Jähriger und zwei 15-Jährige - schlugen in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Neubau zu. Die Teenies brachen mitten in der Nacht gegen 2 Uhr in einer Parkgarage in über 50 Fahrzeuge ein.

Laut Polizei soll das Trio mit einem Nothammer die Scheiben der abgestellten Autos eingeschlagen und daraus Bargeld, Brillen, Kaugummidosen und ein paar Zulassungsscheine gestohlen haben. Aufmerksam auf den "Coup" wurde ein Sozialpädagoge, der die drei Jugendlichen in einer WG betreut. Er fand das mutmaßliche Diebesgut in deren Zimmern und verständigte die Polizei.

Gegen den 16-Jährigen sowie gegen einen der 15-Jährigen wurde daraufhin über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien die Festnahme angeordnet. Der andere 15 Jahre alte Bursche wurde auf freiem Fuß angezeigt.

"Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um bereits amtsbekannte Jugendliche. Der 16-Jährige sowie einer der 15-Jährigen wurden in eine Justizanstalt überstellt", so die Polizei.